Pablo Alborán revela que está soltero en pleno concierto

La revelación se produjo en Mérida, donde el artista respondió con espontaneidad a un comentario lanzado desde el público y dejó claro que ya no mantiene una relación sentimental.

El cantante español Pablo Alborán sorprendió a miles de asistentes durante uno de los conciertos de su actual gira al confirmar públicamente que atraviesa una nueva etapa personal.

El momento ocurrió cuando una seguidora expresó entre risas su deseo de convertirse en parte de la familia del intérprete malagueño. Lejos de ignorar la situación, Alborán reaccionó con naturalidad y humor ante la multitud al responder: “¡Pues ahora estoy disponible!”. La frase provocó aplausos, risas y una inmediata repercusión en redes sociales, donde los seguidores del cantante comenzaron a comentar el inesperado anuncio.

Con esta declaración, el artista puso fin a las especulaciones que durante semanas habían circulado entre sus admiradores acerca de su situación sentimental. La noticia confirma el cierre de su relación con el modelo y creador artístico Juan Sesma, con quien mantuvo un vínculo que se prolongó durante aproximadamente un año y medio.

De acuerdo con personas cercanas al entorno del músico, la separación se habría producido de forma amistosa y consensuada. Diversos reportes señalan que ambas partes tomaron la decisión de poner fin a la relación en términos cordiales, sin conflictos públicos ni situaciones polémicas que influyeran en el desenlace. La discreción que caracterizó el romance también habría marcado la manera en que ambos gestionaron la ruptura.

Aunque ninguno de los dos había realizado declaraciones previas sobre el asunto, los seguidores más atentos ya habían detectado señales que apuntaban a un posible distanciamiento. Durante las últimas semanas comenzaron a observar movimientos en redes sociales que alimentaron las especulaciones sobre una eventual separación.

Entre los detalles más comentados se encuentra la desaparición de varias publicaciones compartidas por la pareja. Además, Juan Sesma eliminó su cuenta personal de Instagram, mientras que las imágenes en las que ambos aparecían juntos dejaron de estar visibles para el público. Paralelamente, los usuarios también advirtieron cambios en las interacciones digitales entre ambos, lo que incrementó las sospechas de que la relación había llegado a su fin.

La historia entre Pablo Alborán y Juan Sesma comenzó a consolidarse durante el verano de 2025. Meses después, a principios de 2026, la relación adquirió mayor visibilidad y se convirtió en una de las pocas ocasiones en las que el cantante permitió que aspectos de su vida sentimental trascendieran al ámbito público. Aunque siempre mantuvieron un perfil reservado, el vínculo fue percibido por muchos seguidores como una etapa significativa en la vida del intérprete.

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La relación también coincidió con un periodo especialmente creativo para el artista. Durante ese tiempo, Alborán continuó desarrollando nuevos proyectos musicales y consolidando una carrera que lo mantiene como una de las figuras más importantes del pop en español. Su capacidad para conectar emocionalmente con el público ha sido una constante a lo largo de los años, tanto en sus grabaciones como en sus actuaciones en directo.

Mientras tanto, el cantante permanece enfocado en su agenda profesional y en el éxito de su Global Tour KM0, una gira que está recorriendo diferentes ciudades de España con una notable acogida por parte del público. Tras su paso por Mérida, el artista tiene programadas actuaciones en destinos como Granada, A Coruña, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Ciudad Real, entre otras localidades.

La gira también contempla una importante expansión internacional. Una vez concluida la etapa española, Pablo Alborán viajará a varios países de Latinoamérica para continuar presentando su repertorio ante miles de seguidores. Con una agenda repleta de compromisos y una nueva etapa personal confirmada públicamente, el músico afronta los próximos meses centrado en la música y en el contacto directo con sus fans sobre los escenarios.