Padres de Christian Nodal enfrentarán juicio federal por falsificación de documentos

Hace dos meses se conoció la demanda de la Disquera Universal Music Group México contra los padres de Christian Nodal en la que alegan falsificación de firmas y de documentos que estuvieron a cargo de los progenitores del cantante, y que a la fecha ha trascendido al punto en el que podrían tener que llegar a una instancia mayor, como la corte, para aclarar qué hicieron mientras operaban como representantes del ahora esposo de Ángela Aguilar.

La disquera puntualizó que ambas personas adjudicaron derechos intelectuales a Christian Nodal, por lo que él aparecía como autor en dos canciones que hacían parte de sus primeros álbumes, pero en las que no figuraba como escritor. Además, la revelación incluyó que existían anomalías en las firmas de notarios en varios contratos, por lo que se cree que falsificaron la rúbrica en los documentos oficiales.

Universal México exigió en su demanda una retribución de pagos que le hizo a Christian Nodal por el uso y explotación de parte de su obra; sin embargo, el artista sonorense y sus padres reclamaron dichos derechos y luego alegaron que estaba siendo víctima de explotación.

“Yo tengo una resolución de una juez federal, que ordena que no se haga posible todas las medidas que solicitó Universal, que no existe tal veto, tan falso es, que un juez lo está ordenando; yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están ‘vendiendo’ todo este circo a los medios y a las redes sociales contra mí”, dijo respecto al rumor de que no podía interpretar parte de su obra.

“Quiero dejar tranquilos a todos y que me ayuden a difundir este video, porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”, añadió más tarde en una entrevista con la prensa.

La demanda surgió en 2017, cuando Christian Nodal terminó su vínculo con Universal México de manera unilateral y firmó con Sony Music, reclamando la autoría de las canciones que creó en su anterior disquera.

El caso trascendió y ahora escaló a tribunales federales, sin importar el esfuerzo de los abogados de Jaime González, padre de Christian Nodal, para que no tuvieran que llegar a esas instancias y que se quedara en tribunales locales.

Ahora, ante un juez, tendrán que demostrar que no hubo apropiación de derechos ni ganancias ilícitas, así como aclarar qué ocurrió con las presuntas firmas falsas de 32 contratos.

Sí la demanda la gana la disquera, Christian Nodal se verá directamente implicado, dado que los movimientos se realizaron a su nombre, por lo que él tendría que responder ante la ley con una muy probable y abultada cifra de dinero para reparar los daños.

¿Quién representa a Christian Nodal?

Los padres de Christian Nodal, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, han estado involucrados en la gestión de su carrera. Jaime González ha sido su representante desde 2017, contribuyendo al éxito de su primer sencillo "Adiós Amor", mientras que Silvia Cristina Nodal ha jugado un papel importante en su desarrollo artístico, trabajando junto a Jaime en la representación y manejo de su carrera.