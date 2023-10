¡Con la patria siempre! Residente comparte un emotivo video de las protestas en Panamá

El rapero puertorriqueño Residente, ya hizo su primera aparición en redes sociales con relación a la situación actual de Panamá que cumple ya su quinto día de protestas en contra del contrato minero. René Pérez, nombre real del artista, no solo es un compositor y músico distinguido del género, sino también un activista social que ha enfrentado diferentes causas en contra de algunos gobiernos en su país y suele ser un gestor de paz en el mundo.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un video que recopila las protestas que se han dado en los últimos días acompañado de la palabra “Panamá” y un corazón rojo.

Cabe resaltar que, Residente ha sido galardonado con distintos premios por su gestión de paz y expresiones a favor del pueblo que expresa en sus canciones. Hace unos años le fue otorgado el Nobel Summit Peace Award, un premio que reconoce a todas aquellas celebridades que son activistas y elevan conciencia en las problemáticas sociales. A todos aquellos que alzan la voz en contra de la guerra.

Durante su discurso en la entrega del premio, René dijo: “Nuestra condición natural lamentablemente para los que queremos vivir en paz no es la paz. La paz es algo que muere todos los días y que a su vez resucita todos los días, porque en el mundo hay más gente buena que mala”.

Desde su agrupación musical Calle 13, René hizo visibles problemáticas latinas como la desaparición de personas, torturas, explotación laboral, sexual e infantil. Tanto así que, en 2011 la agrupación publicó la canción “Esclavos Invisibles” que fue utilizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como eje de la campaña contra la trata y la explotación de jóvenes y niños en Latinoamérica

Gracias a su capacidad de producción y lírica, René ha logrado lanzar temas de desahogo social que se han escuchado en todo el mundo y llevan un mensaje de concientización sobre la justicia y la paz. Entre aquellos éxitos, está “Latinoamérica” en la cual la idea central es que no se puede comprar cosas como la lluvia, el sol, y las nubes y que no se puede comprar las emociones de los habitantes del continente. El mensaje de la canción es que los ricos y la industrialización no pueden indemnizar a la gente por esto y que estas cosas son exclusivas de Latinoamérica.

También, el tema musical “Guerra”, una canción que está dedicada al conflicto armado de Siria, con el cual trata de concientizar sobre las víctimas de conflictos bélicos alrededor del mundo y busca promover la paz mundial. El video es protagonizado por víctimas reales de la guerra y refugiados del campamento Zahlee.