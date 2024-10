Hija mayor de Pepe Aguilar enfureció por canción que le hizo a Ángela: ¡Y yo, que fregados papá!

La dinastía Aguilar volvió a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por el éxito musical o las presentaciones familiares, sino por un reclamo inesperado dentro de la familia.

Aneliz Aguilar, la hija mayor de Pepe Aguilar, expresó su inconformidad hacia su padre por la reciente canción “Cuídamela bien”, tema que el artista lanzó aparentemente dedicado a Christian Nodal, y que ha desatado polémica tanto en redes como dentro de la misma familia.

Durante una entrevista en el programa Despierta América, Pepe Aguilar reveló que, tras el estreno de la canción, su hija Aneliz le hizo un reclamo que no vio venir: “Su hermana se puso celosa con la canción, lo que menos pensé en la mendiga vida. Aneliz me dijo: ‘oye, ¿cómo que te llevaste a la mejor mujer? y yo qué fregados’”, confesó el cantante, quien se mostró sorprendido por la reacción de su hija.

La canción, que supuestamente retrata los sentimientos de Pepe tras la boda de su hija Ángela con Christian Nodal, fue vista por muchos como un gesto tierno del padre hacia su hija menor. Sin embargo, para Aneliz, quien ha mantenido un perfil más reservado y alejado de los escenarios, el tema provocó sentimientos de exclusión. A pesar de que ella no se dedica a la música ni tiene la misma exposición mediática que su hermana y hermano, la canción tocó una fibra sensible en su relación familiar.

“Yo no la compuse, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete”, explicó Pepe Aguilar a su hija en medio del desconcierto, recordándole que su amor hacia ella no es menor por no haberle dedicado una canción. Pero el reclamo de Aneliz dejó en evidencia que incluso en las familias más unidas, a veces, los gestos que buscan ser cariñosos pueden generar sentimientos encontrados.

La canción, lejos de ser simplemente una dedicatoria amorosa, ahora ha traído a la luz la dinámica interna de una familia donde cada miembro tiene un papel distinto, pero igualmente importante. Si bien la polémica en redes ha girado alrededor de la relación entre Ángela y Christian Nodal, el reclamo de Aneliz ha sumado una capa de emoción a esta historia, recordándonos que, detrás de los éxitos musicales, hay seres humanos con sentimientos y complejidades familiares.