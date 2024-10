Ángela Aguilar se compara con una diosa griegra y en redes la destrozan

Este comentario, lejos de ser bien recibido, desencadenó una avalancha de críticas y burlas en redes sociales , donde los usuarios no tardaron en cuestionar sus palabras.

La joven cantante mexicana, Ángela Aguilar, ha vuelto a ser el centro de la polémica tras una reciente entrevista en la que, de manera inesperada, se comparó con una diosa griega.

Durante la entrevista, la artista inició con una frase que rápidamente se viralizó: “Hola a todos, cómo están, soy Ángela Aguilar; yo sé que no me reconocen porque ahora parezco como una diosa de... griega, pero no, soy mexicana y muy, muy, muy orgullosamente”. La comparación con una figura mitológica generó un intenso debate, eclipsando el resto de sus declaraciones, que se centraban en su amor por México y sus tradiciones.

A pesar de la controversia por su comparación con una diosa griega, Ángela también habló sobre lo que más valora de su país: "Lo que más me gusta de México creo que son sus tradiciones, las tradiciones que han pasado de generaciones en generaciones, que nos inculcan valores y nos enseñan dónde estamos y dónde podemos llegar", expresó, reafirmando su orgullo por sus raíces.

El comentario sobre la diosa griega no tardó en desatar una ola de comentarios en redes. Usuarios criticaron lo que consideraron una falta de coherencia en la identidad de Ángela, recordando que en entrevistas anteriores la joven había destacado también su ascendencia argentina. “Argentina, luego española y ahora griega”, escribió un usuario con ironía, reflejando la confusión que sus diferentes declaraciones han generado.

Otros comentarios fueron más duros, como: “Por eso enloqueció, no sabe si es argentina, estadounidense, mexicana o española, y ahora qué, ¿griega? Sí la perdimos, enloqueció definitivamente”. La alusión a múltiples identidades se convirtió en un tema recurrente en las críticas, que acusaban a la cantante de falta de autenticidad.

No es la primera vez que Ángela Aguilar se enfrenta a las críticas del público. Anteriormente, sus declaraciones sobre su ascendencia y su vida personal, especialmente los rumores sobre su relación con Christian Nodal, también fueron objeto de debates en redes. Sin embargo, la comparación con una diosa griega ha sido uno de los momentos más comentados y ha exacerbado las reacciones negativas hacia la joven cantante.