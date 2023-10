'Me quedé ciego' | Ed Sheeran contó la vez que fumó marihuana con Snoop Dogg y le fue mal

En una entrevista para el podcast del comediante Conan O’Brien, el cantante y compositor Ed Sheeran contó una anécdota que vivió junto al rapero Snoop Dogg durante un encuentro en Australia. Sheeran confesó que aquel día fumó tanta marihuana que literalmente quedó ciego de manera temporal.

Aunque ya han pasado algunos años de aquel episodio y Ed Sheeran se mostró relajado y hasta divertido al contar la historia, lo cierto es que pudo llegar a ser peligroso.

Según contó el intérprete de "Shape of you", todo comenzó cuando él, junto a su esposa y su suegra, viajaron a Melbourne para asistir a uno de los conciertos del rapero Snoop Dogg. Estando allí también coincidieron con el actor Russell Crowe, quien es amigo tanto de Sheeran como del rapero. Esta conexión, le dio la oportunidad de acceder junto a su familia al backstage donde pasaron un rato ameno con el rapero.

La noche empezó de forma inocente y tranquila. Luego, tras finalizar el show, Snoop Dogg llegó al camerino y comenzó a saludar a todo el mundo, con especial cariño hacia su suegra a quien saludó con un “¿Qué hay, reina?”, contó Sheeran, lo que causó que los conductores del podcast y el propio Ed estallaran en risas.

En un momento de la velada, Snoop le ofreció marihuana, a lo que Sheeran no pudo decir que no. Al inicio cuenta que se sintió bien. “Luego fumé un poco más, y luego un poco más, y luego un poco más”, continuó. “Dios, recuerdo que lo miré y pensaba: ‘No veo nada ahora mismo’”.

Pese a este incidente, el cantante de 32 años dejó claro que no se considera un gran fumador. “Yo no fumo, pero estaba en el camerino y ellos estaban fumando por fumar”, refiriéndose también a su amigo, el actor Russell Crowe. Sin embargo, para Sheeran esta experiencia inusual y poco común no lo decepcionó. “Estaría decepcionado si Snoop no estuviera drogado”, terminó diciendo.

