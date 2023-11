'Quisiera amamantarlo' | Presentadora desata polémica por comentario 'vulgar' hacia Maluma

Para nadie es un secreto que Maluma es de esos artistas que levantan las más insospechadas pasiones por sus atributos físicos que lo hacen uno de los hombres más guapos y sexys de la industria de la música. Sin embargo, algunas fanáticas son incapaces de controlar sus emociones y terminan haciendo o diciendo cosas que, en vez de halagar al artista, terminan incomodarlo.

Así le pasó a una presentadora norteamericana que en su afán por compartir con sus seguidores la increíble experiencia que tuvo durante un concierto del artista colombiano en Miami, terminó haciendo un comentario que ha desatado la polémica por inapropiado, vulgar y con un doble sentido desagradable. Incluso algunos lo catalogaron como "incestuoso".

Resulta que la presentadora Ana Navarro Flores de raíces nicaragüenses y que forma parte del programa "The View" de la cadena norteamericana NBC, asistió al concierto que Maluma dio en el Kaseya Center de Miami, Florida, en el que también se encontraban reconocidas estrellas como el jugador de la NBA Jimmy Blutter y Lionel Messi.

Navarro Flores no pudo contener su emoción al vivir en primera fila el espectáculo del artista colombiano, al que por cierto, era la primera vez que veía en concierto y quiso compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

“Fuimos al concierto de @maluma. Dios ayúdame. Creo que realmente babeé”, comenzó diciendo la presentadora en su cuenta de Istagram y agregó que sus asientos estaban tan cerca del escenario, que podía “hacer contacto visual” con la superestrella del reguetón de 29 años. Sin embargo, la polémica surgió al soltar una expresión que ha sido calificada como extremadamente desagradable.

"Ese chico, Maluma, es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo", aseguró en su publicación.

Como era de esperarse, su comentario no pasó desapercibido y muchos usuarios se mostraron “indignados” con aquello de “amamantar” a Maluma. “¡¡Da el pecho, caray, Ana!! Te amo, pero no vuelvas a decir eso, está bien” o “Siempre me gustaste y disfruté de tu inteligencia y humor. Soy una persona a la que le gustan las buenas bromas y la diversión, pero estoy decepcionado por tu comportamiento últimamente y tu vulgaridad. Triste”, fueron algunas de las respuestas que se leen al pie de la publicación de la presentadora de 51 años.