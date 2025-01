Rapera demandó por discriminación a compañía de transportes que la rechazó por su peso

El hecho ocurrió el 18 de enero de 2025, cuando Demoss, cuyo nombre real es Dajua Blanding, solicitó un viaje a través de la app para dirigirse a la casa de su primo en Detroit. Sin embargo, al llegar el conductor, este se negó a transportarla, argumentando que su automóvil no tenía suficiente espacio y que los neumáticos no podían soportar su peso.

El momento fue grabado por la artista y compartido en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se viralizó. En el video, se puede escuchar al conductor insistiendo en que ella no cabría en el vehículo: “Créeme, no puedes. Lo siento, mi auto es pequeño”, dijo el hombre, mientras bloqueaba las puertas del automóvil. Demoss, quien ha mencionado en redes sociales que pesa alrededor de 220 kilos, expresó su indignación y frustración en la grabación.

“¿Realmente me estás diciendo que soy demasiado grande para entrar y tengo que pedir otro Lyft?”, reclamó la rapera. Finalmente, el conductor canceló el viaje y le sugirió que solicitara un vehículo más grande a través del servicio Lyft XL.

Tras el incidente, Demoss decidió tomar acciones legales y presentó una demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, acusando a Lyft de violar la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen de Michigan. Esta legislación prohíbe la discriminación por diversos motivos, incluido el peso. “Me sentí avergonzada y no he salido mucho de mi casa desde eso”, confesó la artista en una entrevista con la cadena local WDIV Detroit. “Esto me afectó profundamente”.

Su abogado, Jonathan Marko, sostuvo que la negativa del conductor equivale a cualquier otro tipo de discriminación prohibida por la ley. “Negar a alguien el transporte debido a su peso no es diferente de negárselo por su raza o religión”, declaró en un comunicado enviado a USA Today.

La demanda también señala el impacto emocional del incidente y denuncia que este tipo de acciones refuerzan el estigma contra las personas con sobrepeso.

En medio de la controversia, Lyft emitió un comunicado en el que afirmó que la compañía “condena inequívocamente todas las formas de discriminación” y recordó que sus normas prohíben explícitamente el acoso o la exclusión injustificada de pasajeros.

Sin embargo, debido al litigio en curso, la empresa evitó pronunciarse sobre el caso específico. También reiteró que sus conductores operan como contratistas independientes, lo que podría complicar la responsabilidad legal de la plataforma en el proceso judicial.

El caso de Dank Demoss ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la discriminación por peso y el trato hacia personas con obesidad en los servicios de transporte. Mientras la batalla legal avanza, la historia sigue resonando y poniendo en la mira las políticas de inclusión en plataformas como Lyft.