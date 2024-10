Reguetonero cubano "El Taiger" fue hallado con una bala en la cabeza en Miami

El reconocido reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como ‘El Taiger’, se encuentra luchando por su vida en un hospital de Miami tras ser hallado con una herida de bala en la cabeza. El artista fue encontrado dentro de un Mercedes Benz negro, en las cercanías del Hospital Jackson en el vecindario de Allapattah. El cuerpo de bomberos lo trasladó de inmediato al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Health, donde fue ingresado en estado crítico.

El caso ha generado una gran conmoción, no solo entre sus seguidores, sino también en la comunidad artística. El cantante Jacob Forever, amigo cercano de El Taiger, expresó su profunda tristeza en las redes sociales: “De solo pensar que es verdad que estés grave en un hospital, eso me parte el corazón. Solo le pido a Dios que salgas de cualquier cosa que haya pasado y nos volvamos a ver”.

Además, el locutor Enrique Santos también compartió un mensaje de apoyo desde su popular programa radial: “Desde el Show de Enrique Santos, enviamos nuestras más sinceras oraciones y fuerzas a El Taiger y su familia en estos momentos difíciles. Nos duele profundamente saber de su hospitalización tras este trágico incidente, y nos unimos en esperanza por su pronta recuperación. Fuerza, Taiger, estamos contigo”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado muchos detalles sobre las circunstancias exactas del suceso. El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, explicó en una conferencia de prensa que la investigación está en curso y que, aunque se presume que fue un crimen, no descartan ninguna posibilidad, incluyendo la hipótesis de un disparo autoinfligido: “Debido a la severidad de las lesiones, siempre se inicia este tipo de investigaciones asumiendo un acto criminal”, comentó. Sin embargo, hizo hincapié en que no hay ninguna descripción de sospechosos por el momento, y pidió la colaboración de la comunidad para aportar información que pueda ser útil en el caso.

El jefe policial también se mostró confiado en el progreso de la investigación: “Estamos seguros de que seremos capaces de llegar al fondo de esto”, afirmó, pidiendo a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique con la policía de Miami o con la línea de alto al crimen.

Mientras tanto, el mundo del reguetón permanece a la expectativa, con amigos y seguidores del cantante cubano enviando mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación.