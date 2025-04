Justin Bieber explota contra paparazzi y revive su lucha por la privacidad

El incidente ocurrió el miércoles 9 de abril en Palm Springs, California, donde el cantante canadiense fue interceptado por un grupo de fotógrafos a la salida de una cafetería.

La situación escaló rápidamente cuando uno de ellos se limitó a saludarlo. “¡Solo les importa el dinero, malditos aprovechados!”, exclamó el artista de 31 años, visiblemente molesto, según reportó TMZ. Sin contener su frustración, Bieber encaró directamente a los cuatro paparazzi que lo rodeaban, lanzando una crítica contundente a su constante invasión de privacidad.

“¡No les interesa la gente! ¡No les importan los seres humanos!”, repitió varias veces antes de ingresar nuevamente al local. En videos que se viralizaron en redes sociales, se lo ve cubriéndose el rostro con las manos, abrumado por la situación mientras los fotógrafos continuaban grabando sin pronunciar una palabra.

Este episodio se suma a una larga lista de enfrentamientos que el intérprete de “Peaches” ha tenido con la prensa desde sus inicios en la industria. Uno de los antecedentes más recientes se remonta a febrero, cuando fue fotografiado sin su consentimiento en Los Ángeles mientras desayunaba con su esposa, Hailey Bieber. Al notar la cámara, Bieber reaccionó de inmediato: “Es una falta de respeto”, gritó, antes de retirarse con un tajante “Gracias”.

El artista, que ha estado publicando mensajes reflexivos en redes sociales, recientemente admitió sentirse “un fraude” y confesó estar luchando contra el síndrome del impostor, lo que añade un trasfondo emocional a sus reacciones públicas.

A pesar de su ausencia en eventos mediáticos, Bieber mantiene una presencia activa en redes, especialmente cuando se trata de su esposa. Durante los Fashion Trust Awards celebrados el 8 de abril en West Hollywood, Hailey Bieber desfiló sola por la alfombra roja, pero no pasó desapercibido el respaldo de su pareja.

Justin compartió en Instagram dos imágenes de Hailey durante la gala, una en primer plano y otra de cuerpo completo, en las que se la ve luciendo un vestido color berenjena de Saint Laurent, firma de la que es embajadora. Aunque no incluyó palabras, los fans celebraron el gesto. “Él publica más sobre Hailey que sobre él mismo”, escribió un usuario, destacando la conexión emocional entre ambos.

Mientras tanto, Justin Bieber ha comenzado a dejar pistas sobre un posible regreso al estudio. El pasado 6 de abril publicó en Instagram: “Envíame un mensaje si quieres hacer música conmigo”, acompañado de una serie de imágenes sombrías. La publicación desató entusiasmo entre sus seguidores, especialmente cuando Drake comentó: “Te mandé mensaje, pero no respondiste”. La interacción entre ambos artistas reavivó la esperanza de una nueva colaboración, más de una década después de su tema conjunto Right Here.

En medio de los rumores sobre su salud mental, los problemas de exposición mediática y su discreta actividad profesional, Justin Bieber parece estar atravesando una etapa de transformación. Lo que se mostró como una explosión pública en Palm Springs podría ser, más que un arrebato, una señal del cansancio acumulado tras años de escrutinio.