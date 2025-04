Rubby Pérez entregó su vida por su hija minutos antes de morir: 'Él lo presentía'

Minutos antes del fatal accidente, el artista hizo lo que siempre había prometido: dar la vida por su familia. Así lo confirmó su hija, Zulinka Pérez, en una emotiva entrevista concedida a Lourdes Stephen.

“Él lo presentía”, dijo Zulinka. “Dos días antes me dijo que daría la vida por sus hijos. Me dijo: ‘Yo seguiré luchando mientras tenga vida por mis hijos. Lucharé más por ti y por mi nieto’”.

Aquella premonición se cumplió de forma devastadora. Mientras Zulinka se encontraba en el escenario junto a su padre, el público comenzó a pedir el tema Color de rosa. Ella no podía cantar: estaba recién operada. Entonces Rubby tomó una decisión que sería la última de su vida.

“Le dije que no podía cantar, y él me dijo que me quedara desde mi micrófono… me cuidó hasta el último momento”, relató Zulinka. “Todo fue tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos. No me dio tiempo de sostener a mi papá, de agarrarlo. Todo le cayó encima y ya no lo vi más. Estamos destrozados, no lo esperábamos, por eso duele más”.

Rubby Pérez no solo fue una leyenda del merengue, también fue un padre amoroso y comprometido. Desde que su esposa falleció hace dos años víctima de cáncer, su vida giraba en torno a sus hijos y nietos.

“Me contaba sus cosas; me decía te amo, me decía que yo era su fuerza. Él era mi fuerza, mi guía, mi orgullo”, expresó entre lágrimas su hija. “Puedo andar con la frente bien alto y decir que ese es mi papá. Ese me dio la vida. He trabajado con él por 23 años y lo amo. Y si existe el más allá, lo seguiré amando en el más allá”.

Zulinka también aseguró que su padre se encontraba en perfecto estado de salud. “Él salió de la casa tranquilo unos días antes a hacerse unos estudios y me decía que a sus 69 años estaba duro”, afirmó. “Su vejez era mía, yo lo iba a cuidar. Él me decía que en su vejez quería estar a mi lado”.

La tragedia en Jet Set ha dejado un saldo catastrófico: al menos 66 personas muertas y más de 160 heridas, según han confirmado las autoridades. Entre las víctimas fatales también se encuentran figuras reconocidas como el expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de Monte Cristi Nelsy Cruz, y el afamado diseñador Martín Polanco.

Una reportera de Noticias SIN, presente en el lugar del desastre, fue quien confirmó el hallazgo del cuerpo del artista: “Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Rubby Pérez. Su familia, que se encontraba en esta área, recibió la noticia de las autoridades”.

El país entero llora la pérdida de uno de sus más grandes exponentes musicales, quien falleció como vivió: con entrega, amor y valentía. Su último acto fue un reflejo de toda una vida dedicada a su arte y a su familia. Y aunque su voz se apagó bajo los escombros, su legado musical y humano continuará resonando en cada nota de merengue que lo recuerde.