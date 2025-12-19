Christian Nodal bajo la lupa: su violinista reaviva rumor de infidelidad contra Ángela Aguilar

Nodal está en el ojo del huracán por una cadena de interpretaciones digitales que involucran a Ángela Aguilar y a Esmeralda Camacho, violinista que formó parte de la banda del cantante durante su más reciente gira.

Un conjunto de videos, gestos sobre el escenario y publicaciones en redes sociales ha sido suficiente para detonar una narrativa que, aunque no confirmada, mantiene encendida la conversación pública.

Las especulaciones se intensificaron tras la circulación de videos en TikTok captados durante una presentación de Nodal en México. En uno de ellos, Ángela Aguilar sube al escenario para besar a su esposo, una escena que de inmediato generó reacciones entre las violinistas ubicadas detrás. En otro clip, usuarios destacaron intercambios de miradas entre el intérprete sonorense y Esmeralda Camacho, así como un momento en el que ambos comparten tequila durante el show. A partir de esas imágenes, internautas comenzaron a construir la hipótesis de una relación que iría más allá de lo profesional.

El rumor tomó mayor fuerza luego de que la periodista Inés Moreno afirmara en su canal de YouTube que Esmeralda Camacho habría sido desvinculada laboralmente del proyecto musical de Nodal. Según esa versión, la decisión se habría tomado por presión de Ángela Aguilar, quien habría considerado inapropiada la reacción de la violinista ante su presencia en el escenario. Hasta ahora, ni Nodal ni Aguilar han emitido declaraciones al respecto, un silencio que ha contribuido a multiplicar las teorías.

En paralelo, otro elemento se sumó al debate: una pintura compartida por Christian Nodal en sus historias de Instagram el pasado mes de febrero. En la imagen se observa a una mujer vestida de rojo, sentada sobre un cactus y contemplando el firmamento. En su momento, muchos seguidores asociaron la obra con Ángela Aguilar; sin embargo, recientemente usuarios han reinterpretado el cuadro y aseguran que los rasgos de la figura, el corte de cabello y hasta el número de estrellas presentes en la composición se relacionarían más con Esmeralda Camacho. Incluso, algunos afirman que la cantidad de estrellas coincide con las letras que conforman su nombre completo.

Aunque estas lecturas permanecen en el terreno de la especulación, no es la primera vez que la vida sentimental del cantante es anticipada por señales en redes sociales. Antes de que Nodal y Aguilar oficializaran su relación, interacciones digitales y un viaje a Roma ya habían despertado sospechas entre sus seguidores.

Por su parte, Esmeralda Camacho no ha confirmado ni desmentido un vínculo sentimental con el artista, ni ha aclarado públicamente si continúa siendo parte de su equipo. No obstante, sus recientes publicaciones han sido interpretadas como mensajes velados. En una historia de Instagram, compartió un video en el que aparece leyendo un libro y enfoca una frase subrayada: “En este capítulo no hay ninguna buena noticia”. Para muchos, el mensaje sugiere un cierre definitivo de su etapa junto a Nodal.

Un día antes, la violinista publicó un video interpretando “Mi Mayor Anhelo”, tema lanzado por Christian Nodal en octubre, acompañado del mensaje: “En la música confiaremos”. La elección de la canción no pasó desapercibida para los internautas, quienes resaltaron fragmentos de la letra como posibles indirectas.

La gira Pal’ Cora Tour concluyó a inicios de diciembre y las próximas fechas están programadas para enero de 2026 en Estados Unidos. Este receso mantiene abierta la incógnita sobre la relación laboral entre Nodal y Camacho, quien, al menos en la biografía de sus redes sociales, continúa presentándose como integrante del grupo de acompañamiento del cantante. Mientras tanto, cada silencio, símbolo y publicación sigue alimentando una historia que, confirmada o no, ya capturó la atención del público.