Drake arrebata el trono a Kendrick Lamar con 'Nokia' y marca un nuevo récord histórico

En un giro inesperado que agitó el tablero del hip-hop global, Drake ha vuelto a dominar las listas del Reino Unido gracias al meteórico ascenso de su nuevo sencillo Nokia, desplazando a Not Like Us de Kendrick Lamar del primer lugar.

Drake y Kendrick Lamar llevan años protagonizando una batalla silenciosa, pero feroz, por la cima del hip-hop. Lo que comenzó con versos afilados y críticas veladas, ha evolucionado hacia un duelo de impacto global medido en reproducciones, ventas y posiciones en los rankings. Según Forbes, esta competencia ha capturado la atención de millones de seguidores y críticos musicales que analizan cada movimiento de ambos artistas con lupa.

Esta vez, fue Drake quien tomó la delantera. Nokia logró escalar hasta el número uno en la lista oficial de sencillos de hip-hop y R&B del Reino Unido, arrebatándole la corona a Not Like Us, uno de los tracks más potentes del último álbum de Kendrick Lamar.

El sencillo Nokia no solo reafirma la maestría de Drake para lanzar éxitos pegajosos, sino que también demuestra su inquebrantable conexión con el mercado británico. El tema tuvo una recepción fulminante en plataformas digitales y radio, logrando cruzar del puesto 12 al número 10 en la lista oficial de sencillos generales del Reino Unido, una hazaña que pocos artistas de hip-hop logran con tanta rapidez.

Este nuevo número uno marca el decimosexto para Drake en la lista de hip-hop y R&B británica, consolidando su lugar como uno de los artistas más exitosos y consistentes de la historia del género. Y lo más impresionante: está a punto de alcanzar un hito que parece inalcanzable para la mayoría, los 100 sencillos dentro del top 10 del mismo género. Un testimonio del alcance global de su arte y de su habilidad para reinventarse sin perder vigencia.

Aunque Kendrick Lamar sigue siendo una de las figuras más respetadas e influyentes del hip-hop actual, su desempeño comercial en el Reino Unido no ha tenido la misma contundencia que el de Drake. A pesar de haber ganado el codiciado Premio Pulitzer de Música, el rapero de Compton ha enfrentado desafíos para mantener un dominio sostenido en las listas británicas.

Su más reciente proyecto, GNX, trajo consigo éxitos notables como Luther en colaboración con SZA, que sí alcanzó el número uno. Sin embargo, muchas de sus canciones más celebradas por la crítica no han logrado escalar a lo más alto en el mercado británico. Esta diferencia, aunque sutil, ha sido suficiente para que Drake tome ventaja en la carrera por el dominio global.

Mientras Kendrick Lamar continúa explorando el contenido social, introspectivo y poético en sus letras, Drake apuesta por melodías inmediatas, ritmos que dominan TikTok y una fórmula musical que sabe conectar con públicos diversos. Ambos enfoques son válidos, poderosos y culturalmente significativos, pero es innegable que Drake ha demostrado una capacidad única para generar éxitos comerciales sin descanso.

Con Nokia en la cima y Kendrick preparando nuevos lanzamientos, la escena del hip-hop vive un momento de alto voltaje. La pregunta ya no es quién domina hoy, sino cuánto tiempo podrá sostenerlo y cómo responderá su rival. Lo que está claro es que esta rivalidad, lejos de apagarse, sigue alimentando la evolución de un género que no deja de reinventarse. Drake y Kendrick Lamar: dos visiones, dos trayectorias, un mismo escenario. Y el mundo entero mirando.