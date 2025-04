¿Por qué fracasan los matrimonios en Hollywood? La abogada de celebridades lo explica

Mientras los medios suelen enfocarse en cifras millonarias, batallas por la custodia y escándalos públicos, una de las abogadas de divorcio más influyentes de la industria del entretenimiento ha revelado lo que realmente quiebra a las parejas de celebridades: la falta de diálogo genuino.

Laura Wasser, reconocida por representar a figuras como Kim Kardashian, Kevin Costner, Angelina Jolie y Johnny Depp, compartió en el pódcast My Life Online, conducido por Susan Yara, una visión íntima y esclarecedora sobre por qué tantos matrimonios de alto perfil llegan a su fin. Con más de 30 años de experiencia, Wasser ha sido testigo directa de los errores más comunes en las relaciones, y asegura que el mayor de todos no es el dinero ni la fama.

“La razón más común por la que las parejas se divorcian es la comunicación, y más específicamente, la falta de ella”, afirmó tajante. “Un fallo en la comunicación va a ser el mayor problema”, citó el Daily Mail sobre sus declaraciones.

Para Wasser, el concepto de matrimonio ha cambiado drásticamente. “En los años 20 y 30, el matrimonio era hasta que la muerte los separe, pero la gente moría mucho antes. Ahora, las personas están en constante evolución y a veces crecen en direcciones diferentes”, explicó, subrayando que las dinámicas actuales requieren una preparación emocional que muchas parejas subestiman.

Sin embargo, no todo está perdido una vez iniciado un proceso de divorcio. Wasser sorprendió al revelar que algunos de sus casos terminaron en reconciliación. “He tenido personas que vuelven a estar juntas. No es común, pero diría que en 30 años ha pasado como 10 u 11 veces”, compartió. Con humor añadió: “He hecho todo el proceso, redactado el fallo, y unas semanas después me llaman y me dicen: ‘No lo vas a creer. Fuimos a una cena para celebrar el final del proceso, terminamos teniendo sexo y ahora estamos de nuevo juntos’. No soy terapeuta. No me involucro”, dijo entre risas.

Aunque las emociones son parte crucial del proceso, hay dos aspectos que generan más ansiedad que cualquier otro: los hijos y las finanzas. “La custodia siempre es lo primero”, explicó. “Si tienes hijos, eso siempre será lo primero que te preocupa: compartir la custodia”. En segundo lugar, el dinero: “Hay cuatro pilares en un divorcio: lo que tienes (activos), lo que debes, lo que gastas y lo que ganas (ingresos)”.

Uno de los retos más comunes que observa es la falta de preparación financiera de muchas mujeres al momento del divorcio. Pero lejos de considerarlo un obstáculo, Wasser lo ve como una oportunidad. “Muchas mujeres no están al tanto de la información financiera durante el matrimonio, pero el divorcio puede convertirse en una herramienta para aprender y tomar el control de sus finanzas personales”.

Entre los casos más resonantes que ha gestionado está el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, oficializado en noviembre de 2022. La expareja, que tuvo cuatro hijos, pactó custodia física y legal compartida. West debe pagar 200,000 dólares mensuales en manutención infantil, además de cubrir la mitad de los gastos médicos, educativos y de seguridad. Ambos renunciaron a la pensión conyugal y acordaron resolver cualquier futura disputa por mediación.

Otro caso emblemático fue el de Kevin Costner y Christine Baumgartner, cuyo matrimonio de 18 años concluyó oficialmente en febrero de 2024. A pesar de las tensiones por temas como la vivienda y los pagos de manutención, la separación se resolvió “de forma amistosa y de mutuo acuerdo”, según un representante citado por PEOPLE.

En un mundo donde los focos están constantemente sobre ellos, las celebridades también enfrentan crisis personales que, en esencia, no distan tanto de las de cualquier pareja. Pero según Wasser, la clave está en cómo y si se comunican antes de que sea demasiado tarde.