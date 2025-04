Elton John y Madonna hacen las paces tras 20 años de rivalidad: “El muro se derrumbó”

Madonna y Elton John sorprendieron a sus seguidores con un emotivo reencuentro que pone fin a una enemistad legendaria que parecía no tener vuelta atrás.

“¡Finalmente hicimos las paces!”, anunció Madonna este lunes 7 de abril en su cuenta oficial de Instagram, desatando una oleada de reacciones en redes. La Reina del Pop reveló que asistió al programa Saturday Night Live para ver actuar a Elton John, y allí ocurrió el tan esperado acercamiento. “Tenía que ir tras bambalinas y confrontarlo. Cuando lo vi, lo primero que dijo fue: ‘Perdóname’. Y el muro entre nosotros se derrumbó”, relató.

El encuentro fue profundamente significativo para la cantante, quien compartió una anécdota de su juventud que demuestra cuánto ha admirado al británico desde sus inicios. “Me escapé de casa una noche para verlo tocar en Detroit. Fue una presentación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música. Siempre me sentí como una extraña mientras crecía, y verlo en el escenario me hizo entender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial”, escribió la artista de 66 años.

Sin embargo, la reconciliación no fue solo un momento de nostalgia y admiración. Madonna también reconoció el dolor que le causaron los ataques públicos de Elton John: “Me dolía saber que alguien a quien admiraba tanto expresó su desprecio hacia mí como artista. No lo entendía”.

El punto de inflexión ocurrió durante el SNL del pasado sábado 5 de abril, donde Elton John fue el invitado musical y compartió escenario con Brandi Carlile para interpretar “Who Believes in Angels?”. Fue tras esa presentación que ambos artistas, lejos del bullicio del estudio, se encontraron frente a frente. “El perdón es una herramienta poderosa. En minutos estábamos abrazándonos”, aseguró Madonna.

La sorpresa no terminó allí. Elton John le confesó que había compuesto una canción especialmente para ella y le propuso colaborar juntos en un nuevo proyecto musical. “¡Fue como si todo cerrara el círculo!”, expresó la intérprete de Like a Prayer, concluyendo su mensaje con una línea que selló el momento con poesía: “And you can tell everybody, this is your song…”

La enemistad entre Madonna y Elton John no fue un simple desacuerdo de egos. Durante más de 20 años, los enfrentamientos entre ambos artistas ocuparon titulares. Todo comenzó en 2002, cuando Elton John calificó Die Another Day, el tema de Madonna para la saga de James Bond, como “la peor canción de James Bond de la historia”.

Luego, en 2004, redobló sus críticas durante los Q Awards, al arremeter contra el uso de playback por parte de la artista: “Cualquiera que haga playback en público cuando la gente paga para verla debería ser fusilado”. Las palabras generaron una ola de polémica que definió su relación durante más de una década.

En 2011, las tensiones se agravaron cuando Elton John salió en defensa de Lady Gaga. Según el artista, Madonna había dicho en una entrevista para ABC que Gaga era “inferior”, lo cual él consideró completamente fuera de lugar: “No entendí por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable sobre este tema, especialmente cuando afirma ser una abanderada de las mujeres. Una artista consolidada no debería arremeter contra otra más joven, justo cuando está en el comienzo de su carrera”.

A pesar de los duros intercambios, en 2023 surgieron señales de distensión. La Fundación Elton John contra el SIDA elogió públicamente el tributo que Madonna rindió a las víctimas de la enfermedad durante su Celebration Tour. Fue un gesto que muchos interpretaron como una puerta abierta al diálogo.

Curiosamente, Elton John y Madonna no compartían un escenario desde un concierto benéfico en 1998, lo que da aún más peso simbólico a este nuevo capítulo entre ellos.

Ahora que las heridas parecen sanadas y el respeto mutuo ha sido restaurado, el mundo de la música espera con ansias la colaboración que Elton John le propuso a Madonna. Sería una oportunidad histórica de ver a dos leyendas, que en algún momento fueron rivales, uniendo talentos para crear algo inolvidable.

En tiempos donde la industria musical necesita íconos que apuesten por la unión y la resiliencia, el perdón entre Madonna y Elton John envía un mensaje poderoso: nunca es tarde para tender puentes.