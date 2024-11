Revelan la causa de la muerte del productor Quincy Jones

Ahora, se ha confirmado la causa de su muerte: cáncer de páncreas. El certificado de defunción, emitido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y obtenido por el portal TMZ, detalla que el prolífico artista falleció en su hogar en Bel-Air a los 91 años, sin que se reportaran otros factores contribuyentes.

Conocido por su extraordinaria capacidad como productor, compositor y arreglista, Jones transformó la música pop y el cine, trabajando junto a leyendas como Michael Jackson, Frank Sinatra y Stevie Wonder. Aunque el anuncio de su fallecimiento fue devastador para muchos, la reciente revelación de la causa de su muerte cierra un capítulo en la vida de este gigante de la cultura popular.

La familia del artista emitió un comunicado poco después de su fallecimiento, compartiendo su dolor, pero también celebrando la vida y el legado de Jones: “Esta noche, con el corazón roto pero lleno, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”. A pesar de la gravedad de su diagnóstico continuó siendo una figura activa y relevante hasta el final de sus días, siempre comprometido con sus proyectos y con la música.

El cáncer de páncreas, una enfermedad que a menudo es diagnosticada en etapas avanzadas, fue la causa directa de su muerte. Aunque es un cáncer agresivo y difícil de tratar, Quincy Jones mantuvo su vida personal y su estado de salud en la mayor discreción, mientras continuaba siendo recordado por su impresionante carrera.

El artista no fue solo una figura legendaria en la música, fue un verdadero visionario que revolucionó la industria. A lo largo de su carrera, acumuló un sinfín de éxitos, entre los que destacan su trabajo con el rey del pop, siendo el cerebro detrás de álbumes icónicos como Thriller y Bad, que no solo rompieron récords, sino que también marcaron un antes y un después en la música pop.

Además de sus hazañas en la música, dejó una huella indeleble en el cine y la televisión. Fue responsable de la banda sonora de películas como El color púrpura, y en televisión, su influencia se extendió a programas como El príncipe del rap en Bel-Air, donde fue productor ejecutivo, y Raíces, donde su música marcó la narrativa de una de las series más influyentes en la historia de la televisión estadounidense.

Entre sus muchas contribuciones, destaca la producción del emblemático sencillo benéfico We Are the World, que reunió a los artistas más grandes de su época para ayudar a combatir la hambruna en África. La capacidad de Quincy Jones de unir a las personas, tanto dentro como fuera del estudio, es parte de lo que lo convirtió en una figura tan querida y respetada.