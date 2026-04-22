Rihanna y su hija Rocki hacen historia con debut juntas en portada de moda de lujo

La superestrella vuelve a marcar tendencia, esta vez junto a su hija menor, Rocki Irish, en una aparición que ya está dando la vuelta al mundo.

La artista presentó oficialmente a la pequeña en una portada de revista internacional, convirtiéndola en protagonista desde sus primeros meses de vida y reafirmando su influencia en la industria de la moda.

La sesión fotográfica corresponde a la edición Pop 2026 de W Magazine, donde madre e hija lucen atuendos coordinados de Dior Haute Couture. En la imagen principal, Rihanna aparece con un elegante abrigo de alta costura, acompañado de un sombrero lila y un collar de la Cartier adornado con piedras preciosas en tonos púrpura. A su lado, la pequeña Rocki, quien tenía siete meses al momento de la sesión, viste un diseño que ha capturado la atención global: un pañal confeccionado bajo los estándares de la alta costura.

La pieza, lejos de ser un detalle menor, representa una propuesta innovadora en el mundo de la moda infantil. Según explicó Jonathan Anderson, director creativo de la firma, la idea surgió directamente de la cantante. “El pañal haute couture es definitivamente una primicia para Dior”, afirmó, destacando el carácter disruptivo de la propuesta. Además, elogió la visión de Rihanna al señalar: “Cuando Rihanna pide algo, ya está adelantada a lo que está ocurriendo. Piensa fuera de lo convencional”, subrayando la capacidad de la artista para redefinir los límites creativos.

El reportaje no solo se centra en la imagen, sino también en el entorno cercano de la cantante. Diversas figuras de la música como Mariah Carey, SZA y Mary J. Blige participan compartiendo anécdotas sobre la trayectoria de Rihanna, mientras que su pareja, A$AP Rocky, ofrece una mirada íntima sobre su evolución personal. “Ella ha cambiado mucho porque se convirtió en madre en ese tiempo, y eso sin duda te transforma”, expresó el artista. Luego añadió: “Pero esta mujer siempre ha sido magia. La forma en que opera es de otro nivel. Es la persona más encantadora y genuina del mundo. Su energía no tiene igual”.

La familia, que también incluye a sus hijos mayores RZA y Riot, ha mantenido una relación cercana con la casa de moda Dior. De hecho, antes de esta portada, Rocki ya había tenido una aparición pública en París, donde fue vista junto a sus padres luciendo un estilismo cuidadosamente seleccionado. En esa ocasión, la bebé llevaba un gorro vintage de Dior diseñado por John Galliano en 2002, acompañado de un vestido plisado de la misma firma, jeans y zapatillas, consolidando desde temprana edad su presencia en el universo fashion.

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Hasta ese momento, Rihanna había optado por mantener a su hija fuera del foco mediático. La primera imagen pública de la bebé fue compartida poco después de su nacimiento en septiembre de 2025, en una fotografía donde aparecía envuelta en lazos rosados mientras la artista lucía joyas valoradas en miles de dólares. Desde entonces, cada aparición ha sido cuidadosamente gestionada, combinando vida privada y exposición mediática con precisión estratégica.

La cantante también ha sido noticia por la forma en que ha integrado su maternidad a su imagen pública. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023, cuando reveló su embarazo en pleno escenario, vistiendo un llamativo atuendo rojo. Posteriormente, protagonizó campañas de moda mientras esperaba a su hijo Riot, demostrando que su presencia en la industria no se detiene.

Con una carrera consolidada, incluyendo múltiples premios y un exitoso imperio empresarial bajo la marca Fenty, Rihanna continúa ampliando su impacto cultural. Ahora, con esta portada junto a su hija, no solo redefine la narrativa de la maternidad en el entretenimiento, sino que también introduce una nueva generación al centro del escenario mediático.

La imagen de ambas en W Magazine no es solo una fotografía: es una declaración de estilo, poder creativo y legado familiar que confirma que, incluso en la maternidad, Rihanna sigue marcando el rumbo de la cultura global.