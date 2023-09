¡Rompió durísimo! | Mira la increíble presentación de Shakira en los Video Music Awards

Al ritmo de sus icónicos movimientos de cadera, Shakira eclipsó el escenario de los Video Music Awards 2023, con la que celebró 30 años de carrera en la industria musical. La barranquillera se robó las miradas de los fanáticos y sus colegas como Taylor Swift, que no paró de cantar y sorprenderse con su increíble coreografía.

Lil Wayne abrió el espectáculo haciendo un guiño al 50 aniversario del hip hop y Sean Combs -conocido por sus nombres artísticos Puff Daddy, Puffy, P. Diddy y Diddy- ofreció una actuación a lo largo de toda su carrera al recoger el premio "Icono Mundial" a toda una trayectoria.

Pero fue Shakira quien se llevó el premio más prestigioso de la noche, el "Video Vanguard", conocido antes como "Premio Michael Jackson", que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria. A lo largo de los años, el premio Video Vanguard ha sido otorgado a grandes artistas como los Beatles, Madonna, Beyoncé, Rihanna, Pink y el mencionado rey del pop.

La intérprete colombiana, de 46 años, acaparó la atención con sus característicos golpes de cadera y un popurrí bilingüe que incluía "She Wolf", "Te Felicito", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie".

Ataviada con un brillante conjunto nude, la artista terminó su actuación haciendo surf sobre una plataforma que la elevó por encima de una multitud de fans y compañeros. Tras recibir el premio, Shakira pronunció un emotivo discurso en el cual agradeció a MTV por hacer parte de su carrera artística desde que tenía 18 años, a sus socios creativos por permitirle expresarse libremente en sus videos y a su familia, especialmente a sus hijos Milán y Sasha que hicieron presencia en la entrega de los premios.

“Muchísimas gracias por apoyarme, por animarme, por hacerme sentir que mamá puede con todo”, afirmó la cantante barranquillera, quien además celebra 30 años de carrera.

Shakira también agradeció a sus seguidores y terminó el discurso con algunas palabras en español, dedicadas a su público latinoamericano. “Esto es para ustedes, mi gente, mi gente latinoamericana dentro y fuera de este país, gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante. Los quiero”, aseguró.

Afrobeats y bongos

La rapera Nicki Minaj fue la anfitriona del evento por segundo año consecutivo y presentó en directo su nuevo sencillo "Last Time I Saw You", que se publicará en su álbum "Pink Friday 2" en noviembre. También ganó el premio de la noche al "Mejor Hip Hop".

Doja Cat, por su parte, encendió al público cuando interpretó un mix de "Attention", "Paint The Town Red" y "Demons", enfundada en un traje de falda que se fue soltando poco a poco mientras bailaba y desplegaba una melena rubia.

El galardón "Mejor R&B" fue para SZA, que no asistió, mientras que los surcoreanos Stray Kids ganaron el premio a "Mejor K-pop" y actuaron después.

El nigeriano Rema ganó el premio al "Mejor Afrobeats", una nueva categoría, por su single remezclado "Calm Down" con Selena Gomez.

La brasileña Anitta ofreció una fiesta de baile con éxitos como "Funk Rave", que le valió el premio a la "Mejor latina" de la noche.

La colombiana Karol G también fue una de las artistas más destacadas de la noche, y se llevó el premio a la "Mejor colaboración" con Shakira.

Cardi B y Megan Thee Stallion estrenaron en directo "Bongos", su última colaboración tras el rotundo éxito de "WAP".

Cardi entró en el escenario desde el techo sobre una bola de discoteca, con el pelo en ondas sueltas a lo Donna Summer. Megan se unió a ella desde otro escenario y, tras sus respectivas estrofas, la pareja condujo al público a un baile enérgico y "twerkificado".

La banda de pop-punk Fallout Boy completó la gira de nostalgia milenial que comenzó la noche con NSYNC, interpretando su versión actualizada de "We Didn't Start The Fire" de Billy Joel.