Sergio Vargas y Roy Tavaré protagonizan fuerte enfrentamiento tras polémica por Alex Bueno

La muerte de Alex Bueno , una de las figuras más emblemáticas de la música dominicana, continúa generando repercusiones en el mundo artístico.

En esta ocasión, el fallecimiento del reconocido intérprete desencadenó un intenso intercambio de declaraciones entre el merenguero Sergio Vargas y el compositor y productor Roy Tavaré, una controversia que rápidamente se trasladó a los medios de comunicación y a las redes sociales.

El conflicto comenzó después de que Vargas realizara comentarios sobre la vida del cantante durante una entrevista. En sus declaraciones, el artista sostuvo que Alex Bueno “murió producto del desorden de una vida que no debió llevar”, una afirmación que provocó reacciones inmediatas entre seguidores y personalidades vinculadas a la industria musical dominicana.

Entre quienes cuestionaron esas palabras estuvo Roy Tavaré, quien utilizó sus plataformas digitales para expresar su desacuerdo. A través de un video difundido en Instagram, el productor consideró inapropiado que se emitieran ese tipo de juicios sobre la trayectoria personal del artista fallecido y pidió respeto hacia su memoria en un momento de duelo para familiares, colegas y admiradores.

La respuesta de Sergio Vargas no tardó en llegar. Durante una intervención telefónica en un programa de televisión transmitido desde Nueva York, el intérprete defendió su posición y aseguró que sus comentarios habían sido interpretados de manera incorrecta. Según explicó, el contenido de sus declaraciones fue descontextualizado y utilizado para alimentar una polémica que, a su juicio, no reflejaba la intención de sus palabras.

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En medio de su intervención, Vargas también lanzó duras críticas contra Tavaré. El merenguero calificó al productor de “delincuente” y sostuvo que este buscaba aprovechar la controversia para obtener atención pública. Además, reiteró que mantenía una relación cercana con Alex Bueno desde los primeros años de sus carreras y que su fallecimiento lo había afectado profundamente.

Al referirse a las críticas recibidas, el artista manifestó: “Yo no he dicho nada malo. Lo que pasa es que en este medio acostumbran a sacar de contexto a cualquiera”. Con esas palabras intentó aclarar su postura y defender el sentido de sus declaraciones originales.

Sin embargo, lejos de disminuir la tensión, la respuesta de Vargas provocó una nueva reacción de Roy Tavaré. El compositor publicó otro mensaje audiovisual en sus redes sociales en el que rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el cantante y reafirmó sus cuestionamientos sobre los comentarios relacionados con Alex Bueno.

La controversia escaló aún más cuando comenzaron a circular nuevas declaraciones atribuidas a Sergio Vargas, quien supuestamente afirmó que Tavaré “no se baña ni se cepilla”. Estas expresiones generaron una respuesta aún más contundente por parte del productor, que decidió elevar el tono del enfrentamiento público.

A través de sus redes sociales, Roy Tavaré respondió directamente a los insultos y lanzó un desafío que rápidamente captó la atención de los usuarios. El compositor manifestó su disposición a encontrarse con Vargas en Puerto Rico para resolver sus diferencias cara a cara, una invitación que multiplicó la repercusión del conflicto en plataformas digitales y medios especializados en entretenimiento.

El enfrentamiento ocurre en un contexto especialmente sensible para la música dominicana. La desaparición física de Alex Bueno ha provocado numerosos homenajes, mensajes de condolencia y expresiones de reconocimiento por parte de artistas de distintos géneros. Su legado continúa siendo motivo de admiración entre colegas y seguidores, quienes destacan su aporte tanto al merengue como a la bachata.

Precisamente por la relevancia de su figura, cualquier declaración relacionada con su vida o trayectoria genera un elevado nivel de atención pública. En este caso, las opiniones emitidas tras su fallecimiento terminaron derivando en una disputa mediática entre dos personalidades conocidas de la industria musical.

Mientras las reacciones continúan multiplicándose en redes sociales, la controversia entre Sergio Vargas y Roy Tavaré sigue ocupando titulares. Lo que comenzó como una diferencia de criterios sobre las circunstancias de la vida de Alex Bueno terminó transformándose en un intercambio de acusaciones personales que mantiene en vilo a seguidores, artistas y observadores del espectáculo dominicano.