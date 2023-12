Sia anuncia que se someterá a una liposucción para superar sus problemas de 'inseguridad'

La reconocida cantante australiana Sia, famosa por su mundialmente conocido tema "Chandelier", anunció en sus redes sociales que se someterá a una liposucción en un intento por superar sus problemas de inseguridad y confianza. La artista que ganó fama internacional por su estilo ecléctico y por ocultar su rostro, enterará en el quirófano apenas dos meses después de realizarse un lifting facial.

Sia explicó que la medicación prescrita para tratar sus problemas de tiroides le hicieron aumentar de peso de tal forma que aun cuando se ha esforzado por llevar un régimen estricto de dieta y ejercicios no ha podido conseguir los resultados esperados. Ante esta situación, ha optado por la cirugía para sentirse mejor consigo misma y mejorar su autoconfianza.

la cantante australiana ha expresado su deseo de transparencia con sus seguidores para que sepan que su futura apariencia no será resultado de dieta y ejercicio, sino de un procedimiento estético. Esta honestidad viene con la intención de Sia de no contribuir a los estándares irreales de belleza que presionan a muchas personas.

“Quiero ser sincera con todos mis procedimientos para no contribuir al sistema que nos dice que no somos suficientes. Soy insegura como la mayoría de la gente y estar en el ojo público me da ansiedad, así que he tomado la decisión de alterar mi apariencia por mis propios problemas de confianza", escribió la cantante en su cuenta de X.

La inseguridad de Sia se ha visto reflejada a lo largo de su trayectoria, ocultando su rostro con pelucas de gran tamaño en videos y apariciones públicas mientras la bailarina Maddie Ziegler brindaba un performance a su alrededor.

Recientemente, Sia se presentó con su rostro al descubierto en los Daytime Beauty Awards, evento donde premió al Dr. Ben Talei, cirujano responsable de su lifting. Durante la entrega, se sinceró ante el público, destacando su política de honestidad y reconociendo el trabajo de su médico, que atiende a personas más allá de las estrellas del pop.

En marzo de 2023 Sia hizo público su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, dos años después de ser duramente criticada por su representación en la película “Music”, donde contaba la historia de una joven autista.

"Durante 45 años me he sentido como: 'Tengo que ir a ponerme mi traje de humano'. Y recién en los últimos dos años me he vuelto completamente yo misma", expresó la cantante durante una entrevista para el programa Rob Has A Podcast.

En 2021, la australiana estrenó "Music", un drama musical sobre una mujer que se convierte en la única cuidadora de su media hermana, una adolescente con trastorno de espectro autista (TEA) no verbal, es decir, que no habla.

En ese momento, fue ampliamente criticada por elegir a la actriz Maddie Ziegler, que había aparecido en varios de sus videos musicales y que no padece TEA, para el papel principal. Sia defendió la película y dijo que estaba "completamente" basada en las experiencias de un amigo con TEA. Sin embargo, después la cantante se disculpó en Twitter y luego eliminó su cuenta por completo.

Sia, que es alcohólica en recuperación según su propio testimonio, también respondió a sus luchas con la adicción y la recuperación. "Creo que una de las mejores cosas es que nadie puede conocerte y amarte cuando estás llena de secretos y viviendo avergonzada", dijo.

Sia, cuyo nombre completo es Sia Kate Furler, es conocida como cantautora, con éxitos que incluyen Chandelier, Titanium y Cheap Thrills.

*Con información de Infobae y BBC Mundo*