De Peso Pluma a Maluma | Estos son los 50 más bellos 2024 de People en Español

Este año, la revista People publicó su listado de las celebridades más admiradas y que se destacan por parámetros como la fuerza en sus profesiones, la resiliencia como factor imprescindible para levantarse tras una caída y el tesón para confrontarse a sí mismos de forma introspectiva.

Te puede interesar: Vidente lanza contundente premonición sobre relación entre Nodal y Ángela Aguilar

Te puede interesar: ¡Nicol G! Nicolás Maduro asegura en un mitín que Karol G le compuso una canción y la colombiana lo pone en su sitio

Entre los destacados 50 resaltan Christian Nodal, Natti Natasha, Rafael Amaya y Clarissa Molina, expresaron su sensación de convertirse en parte de las personalidades influyentes a nivel nacional e internacional.

"Yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos", mencionó el cantante de 'Botella tras botella', quien en poco tiempo supo escalonar su carrera en dos géneros, el mariachi y el norteño, gracias a los que ganó seis Latin Grammy, siete Latin Billboard y 11 Latin AMA Awards. "No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí", agregó el mexicano.

La gran variedad de destacados brilla con luz propia gracias a sus diferentes cualidades en la industria, por lo que este año fue el lema 'la belleza está en todas partes' que inicia con los elegidos por belleza y talento.

Natti Natasha. Rafael Amaya. Larissa Molina. Christian Nodal.

Los 50 más bellos: nuevos aires

Incluye a otras 11 figuras de gran talla que ingresaron al listado gracias a su capacidad de readaptación a las nuevas tendencias en la industria para mantenerse vigentes.

Ricky Martin. Adamari López. Clovis Nienow. Maripily Rivera. Angélica Vale. Carolina Sandoval. Noelia Voigt. Chiquis. Karla Monroig.

Los 50 más bellos: sin fronteras

Fueron seleccionados gracias a que supieron traspasar las barreras culturales e instaurarse en nuevos territorios para triunfar en ellos.

Adria Arjona. Marcello Hernández. Gina Rodríguez. Ramón Rodríguez. Olivia Goncalvez. Eiza González. Anitta. Sofía Vergara. José Andrés. Nava Mau. Enrique Arrizón. Al Horford. Carlos Calderón. Alejandro Chabán.

Los 50 más bellos: pantalla chica, grandes estrellas

Aparecen aquí los más notorios en ganarse un lugar en las pantallas, aprovechando como parte de ello a la era digital, la televisión y las películas.

Michelle Galván. Marjorie de Sousa. Juanita Molina. Catherina Siachoque. Sebastián Rulli. Daniel Elbittar. Chiky Bombom. Irina Baeva. Carmen Villalobos.

Los 50 más bellos: a su ritmo

Aparecen los exponentes de la música que son recordados algunos por sus letras y otros por añadir un toque moderno a sus producciones musicales que capta en sus seguidores un ritmo pegajoso y excitante.