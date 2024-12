Exnovia de Liam Payne deja atrás el duelo y anuncia su compromiso con el padre de su hija

Sophia Smith anunció a través de sus redes sociales su compromiso con James Bridgwood, padre de su hija, en una emotiva publicación realizada durante la Navidad.El anuncio fue realizado en Instagram mediante un video en blanco y negro que capturó el momento exacto en el que James se arrodilló para pedirle matrimonio a Sophia. Su hija, nacida en abril de 2023, también formó parte del conmovedor instante, que su madre acompañó en la publicación con un breve mensaje que decía: “Sí, un millón de veces más 25.12.24”.

El video rápidamente generó reacciones en las redes sociales, con seguidores y amigos de la pareja felicitándolos por el compromiso.

Sophia Smith y Liam Payne compartieron un romance que comenzó en 2013, tras años de conocerse desde la escuela. Aunque inicialmente Liam creyó que Sophia no estaba interesada, el cantante obtuvo su número a través de la hermana de ella y comenzaron a salir. Sophia debutó como su pareja durante la promoción del documental de One Direction, This Is Us.

El vínculo entre ambos inspiró al cantante a escribir la canción Illusion, que formó parte de uno de los álbumes de la banda. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2015. Según declaraciones de Sophia, ambos priorizaron su crecimiento personal y evitaron que su relación eclipsara los sueños y aspiraciones individuales.

El inesperado fallecimiento de Liam Payne el pasado 16 de septiembre dejó a sus seguidores y allegados en estado de shock. El cantante y guitarrista británico murió tras caer desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, un hecho que aún está siendo investigado por las autoridades argentinas.

La noticia de su muerte ha seguido generando titulares, no solo por las circunstancias del accidente, sino también por el impacto que su partida ha tenido en sus amigos, familiares y excompañeros de banda.

Aunque el anuncio del compromiso de Sophia Smith ha llegado en medio del duelo por la pérdida de Liam Payne, también marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Este hito personal refleja su decisión de seguir adelante y construir una vida junto a James Bridgwood y su hija.

Mientras el mundo aún recuerda a Liam Payne por su talento y carisma, Sophia demuestra que, aunque las pérdidas son devastadoras, la vida continúa, y los momentos de amor y esperanza siempre encuentran la forma de florecer.