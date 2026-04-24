Taylor Swift y Bad Bunny dominan el ranking histórico de Spotify a 20 años de su creación

A dos décadas de su lanzamiento, Spotify consolidó su impacto global con la publicación de un ranking histórico que identifica a los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más reproducidos desde su creación en 2006. La plataforma de streaming musical, que hoy supera los 700 millones de usuarios en todo el mundo, presentó por primera vez un balance integral de consumo que evidencia la evolución de la industria y las preferencias del público.

En el listado principal, Taylor Swift se posiciona como la artista más escuchada en la historia de Spotify, seguida por Bad Bunny, quien ocupa el segundo lugar. Este resultado confirma el dominio sostenido de ambos en los últimos años dentro del ecosistema digital. El top cinco lo completan Drake, The Weeknd y Ariana Grande, reflejando la fuerte presencia del pop y el hip-hop en el consumo global. En el top diez también figuran Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, mientras que el colombiano J Balvin se ubica en la posición número 15, consolidando la relevancia de los artistas latinos en la plataforma.

El informe también revela cuáles han sido las canciones más reproducidas en estas dos décadas. El primer lugar lo ocupa “Blinding Lights” de The Weeknd, seguido por éxitos como “Shape of You” de Ed Sheeran, “Sweater Weather” de The Neighbourhood, “Starboy” de The Weeknd junto a Daft Punk y “As It Was” de Harry Styles. A pesar del crecimiento de la música en español, llama la atención la ausencia de canciones en este idioma dentro de los primeros puestos. Esta situación contrasta con la expansión global del mercado latino, descrita en el informe mediante la afirmación de que “tendencia en alza y continuo dominio de artistas de habla hispana desde hace ya muchos años”.

En la categoría de álbumes, el liderazgo corresponde a “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, una producción que marcó un antes y un después en el streaming global. Le siguen trabajos como “Starboy” de The Weeknd y “÷ (Deluxe)” de Ed Sheeran, evidenciando la diversidad de géneros que han dominado la última década, desde el pop hasta el reguetón. También destacan “Sour” de Olivia Rodrigo y “After Hours” de The Weeknd dentro del top cinco. Otros álbumes relevantes en el ranking incluyen “Lover” de Taylor Swift, “Future Nostalgia” de Dua Lipa, “Mañana será bonito (Bichota Season)” de Karol G y “YHLQMDLG” de Bad Bunny, confirmando el peso de los artistas latinos en el panorama actual.

Más allá de la música, el informe resalta el crecimiento del formato pódcast dentro de la plataforma. El programa más escuchado es “The Joe Rogan Experience”, seguido por “Gemischtes Hack” y “Crime Junkie”. La presencia latinoamericana también se refleja en este segmento, con producciones mexicanas como “Relatos de la noche”, enfocado en historias de terror, y “La Cotorrisa”, de humor, posicionadas entre las más populares. Asimismo, el pódcast brasileño “Não Inviabilize” figura entre los contenidos más consumidos a nivel globalntere

Te puede interesar: 'Half Man': la nueva serie del creador de 'Bebé Reno' redefine la masculinidad y ya tiene fecha de estreno

Te puede interesar: La historia de los Jackson Five en Panamá que revive con el estreno de 'Michael'

El auge de los audiolibros constituye otro de los hallazgos destacados. Títulos como “A Court of Thorns and Roses” de Sarah J. Maas y “El señor de los anillos: la comunidad del anillo” de J. R. R. Tolkien lideran la lista, seguidos por obras como “The Housemaid” de Freida McFadden, la autobiografía de Britney Spears titulada “The Woman in Me”, “A Game of Thrones” de George R. R. Martin y “Sapiens” de Yuval Noah Harari, evidenciando la diversidad de intereses de los usuarios.

Según la compañía, este balance se construyó a partir de años de datos acumulados que reflejan hábitos de escucha a nivel global. En ese sentido, Spotify subraya que estos contenidos representan mucho más que éxitos momentáneos, destacando que “no solo triunfaron en su momento, sino que han perdurado en el tiempo hasta convertirse en parte del día a día de millones de personas”.