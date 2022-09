The Weeknd cancela concierto tras perder 'inexplicablemente' la voz

Visiblemente afectado, The Weeknd se vio obligado a cancelar abruptamente su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles el pasado sábado después de perder inexplicablemente la voz en el escenario. A pesar del incidente, el artista tomó el micrófono para abordar la situación y consolar a la multitud.

"No sé qué acaba de pasar... pero perdí la voz", explicó, según se puede ver en los videos que circulan en las redes sociales. "Esto me está matando, no quiero parar el show pero no puedo darles el concierto que quiero darles ahora mismo".

"Me aseguraré de que todos estén bien, recuperarán su dinero, haré un espectáculo muy pronto para ustedes", continuó. "Pero quería salir y disculparme personalmente".

El cantante canadiense perdió la voz mientras cantaba a todo pulmón su sencillo "Can't Feel My Face" cuando salió del escenario a mitad de la actuación antes de regresar para disculparse, informó Los Angeles Times.

A pesar de que minutos más tarde intentó continuar con su show fue imposible hacerlo, debido a estos problemas tuvo que cancelar su concierto a pocos minutos de haberlo empezado. Como era de esperarse, los cerca de 70 mil asistentes reaccionaron molestos por la situación.

"Se me apagó la voz durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí ir y mi corazón cayó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Te prometo que te lo compensaré con una nueva cita", escribió en sus redes sociales.

Abel Makkonen Tesfaye, nombre real de The Weeknd se encuentra en medio de su gira After Hours Til Dawn Tour, con la que presenta su último álbum, 'Dawn FM' el cual ha vendido casi dos millones de disco y se mantiene en el top 50 de Estados Unidos y en el 100 en Reino Unido.

El canadiense saltó a la fama a finales de 2010 a través de la plataforma YouTube y desde entonces no ha parado de sacar éxitos. Blinding Lights, una de sus canciones míticas, cuenta con más de tres millones de reproducciones en Spotify. En total, sus oyentes mensuales en la plataforma de streamming alcanzan casi los 80 millones.

