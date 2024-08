¡De la NFL a Hollywood! Travis Kelce, novio de Taylor Swift, debuta en el cine

Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs y flamante novio de Taylor Swift, está a punto de hacer su debut cinematográfico con un papel en la comedia de acción Loose Cannons. Este proyecto representa su primera incursión en el cine, tras su exitosa carrera en el fútbol americano. La película, que cuenta con la dirección de Chad Stahelski, conocido por su trabajo en la franquicia John Wick, es una comedia que sigue a dos policías descontrolados que se convierten en socios y asumen casos que nadie más quiere manejar.

El guion ha sido escrito por Tim Dowling, cuyo trabajo incluye Role Models, Just Go with It, Pixels y Office Christmas Party. Según The Hollywood Reporter, Loose Cannons adoptará un estilo similar al de las populares series Lethal Weapon, Bad Boys y Rush Hour. A pesar de que aún no se han revelado los nombres de los otros actores que compartirán pantalla con Kelce ni se ha fijado una fecha de estreno para la película, el calendario de Kelce con la NFL sugiere que el rodaje podría retrasarse hasta el próximo año.

El jugador de 34 años ya hizo su primera aparición en televisión con un papel en la serie Grotesquerie, creada por Ryan Murphy y protagonizada por Niecy Nash, que se estrena el 25 de septiembre. Sin embargo, Loose Cannons será su primera experiencia en el cine.

Durante una conferencia de prensa en enero, Kelce expresó su entusiasmo por el fútbol: “No tengo motivos para dejar de jugar al fútbol. Me encanta, todavía tenemos éxito, hay que tener la mentalidad adecuada. Me encanta el desafío que me supone cada día intentar dar lo mejor de mí. Como dije, no tengo ningún deseo de dejarlo pronto”.

Al mismo tiempo, mostró interés en explorar nuevas oportunidades fuera del campo: “Ese es el objetivo de la temporada baja. Poder salir y realmente encontrar lo que amas hacer y he tenido la suerte de hacer algunas cosas fuera del mundo deportivo que he disfrutado, como aparecer frente a la cámara”.

Además, Kelce reveló que su participación en Saturday Night Live en marzo de 2023 le abrió nuevas perspectivas profesionales: “El asunto de SNL me abrió las puertas a una nueva felicidad y tal vez a un nuevo camino profesional”, dijo en enero “pero me resulta gracioso decirlo en este punto de mi carrera porque está mucho más avanzado que ahora”.