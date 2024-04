Atención | ¿Vas a al concierto de Maná en el Rod Carew? Esto es lo que debes saber

Siete años después de la última vez que estuvieron en Panamá, la agrupación mexicana más exitosa en la historia del rock en español regresa al país para deleitar a sus fanáticos con su repertorio cargado de éxito en su tour “México lindo y querido 2024”. El concierto de Maná se realizará el próximo martes 23 de abril en el estadio Rod Crew y desde ya, la empresa organizadora Show Pro lanzó su logística de seguridad para quienes asistan al evento.

Como es costumbre, cada vez que se desarrolla un concierto en el estadio Rod Carew, el tema de los estacionamientos y la seguridad son las principales preocupaciones de los fanáticos, además del denso tráfico que por naturaleza generan estos tipos de evento. Es por ello que para evitar complicaciones, Show Pro anunció una serie de medidas para que los fans del grupo mexicano puedan disfrutar del concierto y no mueran en el intento.

Estacionamientos

Lo primero que debes saber es que el día del evento, las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 pm. es decir, 4 horas antes que inicie el show. Lo recomendable es llegar temprano, no solo para evitar el tráfico, sino también para obtener un estacionamiento seguro. No obstante, para comodidad de los fanáticos, esta vez, se han habilitado estacionamientos en el centro comercial Altaplaza Mall que estarán debidamente identificados. En este punto habrá un autobús gratuito que los transportará desde y hacia el estadio Rod Carew. Esta medida también se está implementando para ofrecer un transporte seguro y gratuito para quienes no tengan vehículo propio.

Aunque la empresa organizadora está tomando todos los resguardos posibles, es importante saber que ese día se esperan más de 8 mil personas, por lo que se le recomienda a los fanáticos utilizar plataformas digitales de transporte para movilizarse hacia y desde el estadio.

Tampoco se podrá ingresar al recinto con alimentos, paraguas, astas de bandera, objetos punzocortantes, cigarrillos, encendedores, vapeadores, ni armas de ningún tipo. Los menores de edad deberán entrar acompañados por un mayor de edad responsable.

Por último, para los que aún no tienen boletos, todavía puede comprar en línea a través de ticketpluspty.com y en las tiendas Grand Deli Gourmet en Calle 50, Obarrio, Albrook, Centennial y Costa del Este.