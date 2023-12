La cantante panameña Emely Myles escribió su nombre con letras doradas en Alemania al convertirse en una de las cinco finalistas del reality de canto "La Voz". Con un registro vocal impresionante, la panameña consiguió superar cada una de las etapas de la competencia, llevándose la ovación del jurado y del público.

Cargada con una maleta llena de ilusión y llevando la tierrita cerquita del corazón, la panameña Emly Myles emprendió el viaje hacia Alemania en busca de cumplir su mayor sueño, convertirse en cantante profesional y que su música se conociera en todo el mundo. Fue así que llegó a las audiciones de La Voz Alemania, el famoso reality de canto, con la esperanza de ser una de las seleccionadas. Lo que nunca imaginó es que su extraordinario talento y la fuerza de su maravillosa voz la llevarían hasta la final del concurso y la convertirían en una de las grandes favoritas del público.

El pasado 1 de diciembre tuvieron lugar las espectaculares semifinales de “La Voz de Alemania” 2023, donde 13 talentos de cinco equipos se enfrentaron por un boleto a la gran final. Jugándose su destino a una sola carta, Emely salió al escenario entonando las melodías de "I´ll Never Love Again", de Lady Gaga, canción compuesta por la propia cantante para la banda sonora de la película A Star Is Born. La emotiva interpretación de la panameña hizo vibrar al público presente que la aplaudió de pie y con una larga ovación, dejando sin palabras al jurado, especialmente a su coach Ronan Keating, al que se le vio muy emocionado y al borde de las lágrimas.

Su presentación fue considerada como una de las mejores de la noche, lo que le valió un puesto en la final que tendrá lugar el próximo viernes 8 de diciembre en donde cinco concursantes se disputarán el título de la décimo tercera temporada de La Voz Alemania.

La panameña compartió su emoción en su cuenta de Instagram, agradeciendo a la producción por toda la puesta en escena y a los fanáticos que semana a semana la apoyaron hasta llegar a la final.

“No puedo creer que han pasado 3 días desde que pasé a la final de @thevoiceofgermany … aún se siente como un sueño aun cuando ya nos estamos preparando para lo que sigue. No puedo dejar de decir lo agradecida que estoy por todo, la canción, el arreglo, la puesta en escena, el apoyo y amor de TODES!!! Muchas, muchas gracias siempre y mil veces”.

“Si no gano, ya gané… gané cuando se me cumplieron los sueños y el camino esta abierto para cosas grandes y maravillosas… vamos a ver que nos depara el futuro, por mientras, hay que disfrutar el momento”.

Emely Myles se dio a conocer por primera vez gracias a su participación en el megaproyecto de TVN Media, Vive la Música, edición 2012. Aquella temporada, Emely hizo gala de su poderosa voz al interpretar canciones como I Will Always Love you, Oye y Amor del bueno. Pero su recorrido en la música iniciaría cuatro años antes, en el 2008, cuando se presentó en las audiciones de Latin American Idol realizadas en Ciudad de Panamá, pero no logró ser escogida. Ese año sería la panameña Margarita Henríquez quien ganaría la final del reality de canto ante la costarricense María José Castillo.

Si aún no has visto la presentación de Emely Myles en las semifinales de La Voz Alemania, aquí te la compartimos. DALE CLICK al video de YouTube.