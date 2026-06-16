Neymar anuncia que será padre por quinta vez en plena fiesta mundialista

Mientras se prepara para afrontar un nuevo desafío con la selección de Brasil en la Copa del Mundo, Neymar también vive uno de los momentos más especiales de su vida personal, con la expectativa de dar la bienvenida a otra hija en los próximos meses.

En medio de la emoción que rodea al Mundial 2026, el astro brasileño Neymar sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a convertirse en padre junto a su novia, la modelo e influencer Bruna Biancardi.

La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Tenemos una noticia muy emocionante que compartir con todos vosotros", acompañado de un video grabado antes de que el seleccionado brasileño partiera rumbo al Mundial.

En las imágenes aparecen junto a sus hijas, Mavie y Mel, así como Lucca, el hijo mayor del futbolista. Durante la grabación, los integrantes de la familia participaron en una revelación de género con los ojos vendados. Al descubrir el resultado, confirmaron que esperan una niña, lo que desató la emoción de todos los presentes.

Con este nuevo embarazo, Neymar, de 34 años, se convertirá en padre por quinta vez. Además de sus hijas Mavie y Mel, y de Lucca, el delantero también es padre de Helena, nacida de su relación con Amanda Kimberlly.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del deporte, quienes celebraron la llegada de una nueva integrante a la familia del futbolista.

Mientras se prepara para afrontar un nuevo desafío con la selección de Brasil en la Copa del Mundo, Neymar también vive uno de los momentos más especiales de su vida personal, con la expectativa de dar la bienvenida a otra hija en los próximos meses.

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