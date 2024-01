'No soy una máquina' | Quevedo se retira de la música tras su primer álbum

Ciudad de Panamá, Panamá/Por medio de sus redes sociales, el talentoso cantante español Quevedo sorprendió este viernes a todos sus seguidores al anunciar su retiro de la música tras el lanzamiento de su primer álbum, "Donde quiero estar".

"No soy una máquina", manifestó con sinceridad en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram a sus 3.3 millones de seguidores.

Durante el en directo, el artista de "Columbia" también reveló que, por el momento, se mantendrá al margen, desconectándose de las redes sociales. "No esperen muchas noticias de mí", advirtió.

Con un tono reflexivo, Quevedo expresó su deseo de no ser presionado de forma constante para lanzar nuevos álbumes: "He visto muchas cosas así en las redes sociales de 'Quevedo, saca álbum'. Hermano, no soy una máquina. Necesitaré hacerlo, ¿no? Para poder sacar un álbum, que la gente me tiene, vamos", afirmó.

La noticia dejó a millones de fans desconcertados, pero el artista dejó una puerta abierta a la esperanza al sugerir la posibilidad de un regreso en el futuro. "Pero igual volveré pronto y a lo mejor con álbum. ¿Quién sabe?", dejó entrever, generando incertidumbre y expectación en sus seguidores.