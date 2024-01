¿Por qué Noah, hermana de Miley Cyrus, está en boca de todos en París?

París está viviendo días espectaculares en la alta costura, con invitadas de la talla de Jennifer López, Zendaya y las hermanas Kardashian, que han causado furor por sus estilismos. Sin embargo, hay una persona que está dando de qué hablar por sus looks polémicos. Se trata de la actriz y cantante Noah, la hermana de Miley Cyrus.

Noah, de 27 años, acudió a varios eventos durante la semana, generando gran cantidad de comentarios, principalmente en el desfile de Jean Paul Gaultier, según detalla la revista Hola.

La cantante lució cejas decoloradas, maquillaje y una larga melena.

Una gran batería de fotógrafos la esperaba y también curiosos para verla, generando un enorme revuelo.

La hermana de Miley Cyrus se arriesga a todo, porque también lució otros vestidos de diferentes diseñadores, como uno de color marrón y cuello con pedrería de Stéphane Rolland.

Desde que empezó a escalar en la fama, Noah ha experimentado cambios no solo en apariencia física, sino también en su estilo. Sin embargo, muchos no comprenden los looks extravagantes y por eso ha dado de qué hablar por sus apuestas en la moda.

**Con información de la revista Hola**