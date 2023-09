'El incendio lo cambió todo' | Miley Cyrus habló del trauma que afectó su relación con Liam Hemsworth

En ocasión del estreno de su más reciente sencillo musical "Used to be young", la cantante Miley Cyrus ha decidido abrir su corazón y compartir en sus redes sociales detalles de su vida a través de una serie de videos bajo el mismo nombre de su canción. En la última entrega, Cyrus recordó cómo conoció a Liam Hemsworth y cuál fue el incidente traumático que se convirtió en el principio del fin de su relación.

En 2008, Miley Cyrus que aún era conocida por su papel de Hannah Montana, estaba en los preparativos para la película "The Last Song", en la que la cantante hacía el papel de una adolescente problemática que aún no supera la ruptura de sus padres. Sin embargo, el reto de la producción era encontrar el actor perfecto para interpretar al chico del que Miley debía enamorarse, un papel para el que literalmente miles de actores quisieron apuntarse.

“En 2008, necesitaba hacer otro largometraje para Disney y no quería que fuera una parte de Hannah Montana. Una vez que escribimos el guion, llegó el momento de audicionar a todos los chicos que interpretarían a Will, mi novio en la película. Lo habíamos reducido de miles a los tres finalistas, y Liam formaba parte de esos tres finalistas”, comparte Miley en Used to be young.

Fue así que entre los tres finalistas, Liam terminó alzándose como el ganador. Y no decepcionó, pues en la película ambos artistas desarrollaron una bonita química. Lo que pocos sabían es que el romance que se veía en "The Last Song" se estaba gestando en la vida real.

Tras el estreno de la película en 2020, lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse: Miley Cyrus y Liam Hemsworth estaban en una relación. Seis años después de ser una de las parejas más perseguidas por los paparazzis de Hollywood, Cyrus y Hemsworth anunciaron su compromiso, casándose en 2018 en una ceremonia íntima. Sin embargo, tras aquella decisión, la relación no duraría, ya que después de poco más de un año, se anunció la separación.

El incendio, un episodio traumático que lo cambió todo

En una entrevista para la revista Elle celebrada en enero de este año, Miley reveló que su relación con Liam se resquebrajó tras el incendio que arrasó su casa en Malibú, una experiencia tan traumática para la artista que incluso su timbre de voz cambió radicalmente. En ese contexto, trató de aferrarse a lo único que le quedaba de esa casa, Liam, pero la tensión no hacía más que crecer.

“Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré. Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas”, confesó para la revista.

En episodios anteriores de Used to be young, Miley reitera esta visión tan romántica que tenía de la casa que compartía con Liam antes de que el incendio se llevara todo. “Esa casa tenía mucha magia. Acabó cambiándome la vida de verdad”, asegura en esta serie que ha brindado una visión mucho más íntima de la intérprete de Midnight Sky.

*Con información de www.infobae.com/UrielMonterrubio*