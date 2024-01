Los "no negociables" de Miguel Melfi en la Casa de los Famosos Colombia

A menos de un mes de que arranque la Casa de los Famosos versión Colombia, el panameño Miguel Melfi alista sus últimas maletas para embarcarse en uno de sus mayores retos profesionales. Previo a su viaje a Bogotá, el cantante recibió al canal RCN en la intimidad de su hogar y reveló lo que para él no es negociable dentro del reality show.

El talentoso cantante panameño Miguel Melfi es uno de los 22 concursantes que harán parte de la Casa de los Famosos Colombia y aunque es consciente que estará en territorio extranjero, aseguró que hará todo lo posible por llegar hasta la final y ganarla. En una reciente entrevista con el canal RCN, responsable de la producción del reality, Melfi habló sobre las cosas que para él no son negociables.

El cantante explicó que no va a permitir que se metan con su familia y que tampoco hablen mal de su novia, aunque aclaró que en estos momentos está soltero, por lo que eso no será un problema dentro del programa. Eso sí, dejó claro que está abierto a nuevas experiencias y que si estando en Colombia encuentra el amor, se dará la oportunidad de abrir su corazón. Melfi también dijo que no acepta gente hipócrita en su vida, y que va mentalizado a mantener las malas vibras alejadas de su entorno.

Sobre sus "hábitos" que podrían traerle problemas dentro de la casa es su pasión por la música, pues dijo que sus compañeros tendrán que "aguantarse" que cante en la ducha a grito partido y que escuche música a todo volumen durante gran parte del día. Otros de los temas que le preocupan al cantante de su entrada a esta casa es que no le dejen usar el celular, pues sabe que hoy en día existe una adicción colectiva por estos dispositivos y que es un poco exigente con la comida, por lo que tendrá que adaptarse al mercado que tengan y lo que cocinen tanto él como sus compañeros.

La Casa de los Famosos Colombia estrena el próximo 11 de febrero por las pantallas de TVN.