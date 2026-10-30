El origen del horror de 'Viernes 13' llega con la serie 'Crystal Lake'

Fue durante la película Scream (1996) que muchos fans del terror - al igual que el personaj e de Casey (Drew Barrymore) - fracasaron al recordar quién fue el asesino original de la saga de películas Viernes 13. Si bien es Jason la imagen que solemos asociar con la franquicia, en realidad fue su vengativa madre quien comenzó a sembrar el terror en el campamento Crystal Lake.

Si bien, la película nos dice que un grupo de campistas irresponsables ocasionaron la muerte del entonces niño Jason, ahora llega la serie para llevar a nuevos niveles no solo la historia, sino también el terror y los motivos que llevaron a Pamela Voorhees a la locura.

Y es que la precuela de Viernes 13 explora el dolor, la maternidad y la transformación de Pamela Voorhees antes de los asesinatos que marcaron la historia del cine slasher. En conferencia de prensa los actores Linda Cardellini y Brad Caleb Kane adelantan cómo la serie busca ampliar la mitología de Jason sin renunciar a la sangre y las muertes que esperan los fanáticos.

Antes de que Jason Voorhees se convirtiera en uno de los rostros más reconocibles del terror, hubo una madre, un niño y una tragedia junto a un lago. Ahora, la franquicia Viernes 13 regresa al lugar donde comenzó la pesadilla, pero esta vez propone mirar el horror desde el otro lado del cuchillo, en la serie Crystal Lake. En la producción anunciada por Universal+ para Latinoamérica, Pamela Voorhees deja de ser únicamente la asesina que conocimos en el cine para convertirse en el centro de una historia sobre el duelo, la ira y los límites a los que puede llegar una madre.

La actriz Linda Cardellini, ganadora del Emmy, asume el reto de interpretar a Pamela, un personaje inmortalizado por Betsy Palmer en Friday the 13th (1980), la película dirigida por Sean S. Cunningham que inauguró la saga. Cardellini explicó que revisó las primeras entregas y estudió la interpretación de Palmer, pero que su objetivo no era imitarla, sino construir el camino que conduce a aquella mujer. La serie, de ocho episodios, comienza con Pamela todavía devastada por la muerte de su hijo Jason, quien se ahogó en el lago casi un año antes. La llegada de dos desconocidos que investigan su pasado desencadena una cadena de acontecimientos que amenaza con revelar quién es realmente.

Para Brad Caleb Kane, creador y guionista de la serie, el desafío consistía en contar una historia cuyo desenlace muchos espectadores conocen. La respuesta está en explorar lo que la película original apenas insinuó: la vida de Pamela antes de convertirse en asesina. ¿Cómo pasa una madre que busca proteger a su hijo a cometer actos atroces en su nombre? Kane no pretende ofrecer una absolución, sino examinar la transformación de una mujer marcada por el dolor, la manipulación y la sensación de haber sido marginada. Cardellini, por su parte, describe a Pamela como alguien cuya identidad termina consumida por la maternidad: todo lo que hace, incluso cuando parece ayudar a otras personas, sigue girando alrededor de Jason.

La apuesta también dialoga con una tradición del terror que convirtió los traumas familiares en combustible para el miedo. En Psycho (1960), Alfred Hitchcock construyó una de las figuras más perturbadoras del cine a partir de una relación materna enfermiza; en The Texas Chain Saw Massacre (1974), Tobe Hooper llevó la violencia familiar a un territorio grotesco; y en Halloween (1978), John Carpenter ayudó a definir las reglas del slasher moderno. Viernes 13 llegó en 1980, en plena expansión del subgénero, y encontró una fórmula duradera al combinar adolescentes, un campamento aislado y muertes cada vez más memorables. Un dato que suele sorprender a quienes asocian la saga exclusivamente con Jason: en la primera película, el asesino es Pamela, mientras que Jason se convierte en el verdugo central de las secuelas.

La sangre, sin embargo, no será un elemento secundario. Kane, quien recuerda haber crecido viendo películas slasher en los cines y coleccionando revistas especializadas como Fangoria, prometió conservar las emociones viscerales que hicieron célebre a la franquicia, con muertes creativas y guiños para los seguidores veteranos.

La época elegida tampoco es un simple recurso estético. Ambientada a principios de los años setenta, con retrocesos a finales de la década anterior, la serie utiliza la ropa, los automóviles y la ausencia de teléfonos celulares para reconstruir un mundo en transformación. Kane relacionó ese contexto con las tensiones sociales de Estados Unidos, la crisis de confianza en las instituciones durante la era Nixon y los cambios en torno a la identidad y la liberación de las mujeres. Ese trasfondo ayuda a situar a Pamela en una sociedad que también está redefiniendo sus límites. Para Cardellini, interpretar a la asesina supuso además un desafío físico: recordó jornadas nocturnas, golpes, arrastre de cuerpos y escenas de violencia que exigieron tanto resistencia como compromiso emocional.

Con Crystal Lake, la franquicia busca algo más que prolongar una colección de asesinatos: pretende volver sobre sus personajes para preguntar cómo nace un monstruo y si la violencia revela una naturaleza oculta o transforma a quien la ejerce. Kane y Cardellini coinciden en que Pamela no puede reducirse a una transición sencilla de santa a pecadora; sus contradicciones son precisamente lo que hace inquietante su historia. Para los fanáticos de Jason, la serie ofrece una oportunidad de regresar al origen de la leyenda. Para quienes buscan un terror con más capas, propone mirar a la mujer detrás del mito. Porque, antes de que el lago se convirtiera en sinónimo de muerte, hubo una historia de amor, pérdida y una ira que terminó por desbordarse.