Paquita la del Barrio cancela concierto por delicado estado de salud

Ciudad de México/La cantante mexicana Paquita la del Barrio preocupa a sus seguidores por su delicado estado de salud y por lo cual se vio obligada a cancelar su concierto este fin de semana, luego de reportar problemas con su ciática.

La artista tenía previsto presentarse durante el pasado fin de semana en la Ciudad de México para celebrar el Día de San Valentin, sin embargo, no pudo continuar debido a fuertes dolores que presentó y fue su manejador quien explicó cómo se encuentra.

“Le explicamos al doctor y dijo 'hay que hacerle una resonancia magnética, que nunca le han podido hacer, para sacar estos puntos, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y con eso en dos días está bien'", indicó Francisco Torres a los medios de comunicación.

"La fue a ver el doctor y me dijo 'no hay que hacer nada, sólo esperar a que se le pase el efecto, en algunos pacientes, aunque bien paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días'. Está durmiendo, esa consciente, pero somnolienta", continuó. "Hasta este momento la señora sigue es un estado delicado porque no puede despertar".

Los problemas de salud de Paquita han sido frecuentes en los últimos meses, un tiempo apareció con oxígeno asistido y durante una gala de premios tuvo que apoyarse de un bastión, eso ha complicado que realice todos sus conciertos, pues incluso tuvo que cancelar uno al lado de Lupita D'Alessio.

¿Quién es Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio es una cantante mexicana de música ranchera y cumbia, que se ha destacado por sus letras fuertes y directas que abordan temas como el amor, la independencia y la lucha de la mujer. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen:

"Rata de dos patas"

"Tímida"

"No soy para ti"

"Me rio de ti"

"Macho que se respeta"

"Nada"

"No te metas con mi cucu"

"No llega el olvido"

"Lo que una mujer quiere es ser feliz"

"De mujer a mujer".

Estas canciones son muy queridas por su público y han sido interpretadas y reconocidas en todo el mundo hispano hablante.

*Con información de Notistarz*