¡La peluca aguantó! Sandra Sandoval dice que ya es la 'pieza fundamental' de sus shows

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante de música típica Sandra Sandoval volvió a demostrar que sabe cómo sorprender a sus seguidores. Esta vez no solo lo hizo con su energía sobre el escenario, sino también con un llamativo cambio de imagen que terminó robándose gran parte de la atención durante su presentación del tour "Rebeldía" en La Chorrera.

Tras el concierto, la intérprete compartió un divertido mensaje en su cuenta de Instagram, donde celebró el éxito de la noche y el protagonismo que tuvo su nueva cabellera.

"La peluca aguantó, yo aguanté y el público aguantó y cantó a todo pulmón todas las canciones de Rebeldía anoche en La Chorrera. ¡Gracias, gracias, gracias! Hoy declaro a la peluca pieza fundamental de toooodos los eventos de Rebeldía", escribió entre risas.

Antes de subir al escenario, Sandra ya había adelantado que apostaría por una peluca de rizos abundantes y aseguró que estaba perfectamente asegurada.

"Me puse muchos ganchos, bien apretada, que me pueden jalar por la peluca y no se me sale", comentó en un video, agregando con su característico sentido del humor: "Dijeron rebeldía, aquí van rebeldes, tanto la peluca como el traje".

Incluso confesó que el cambio era tan radical que ni ella misma lograba reconocerse al verse en el espejo.

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La historia detrás del nuevo look comenzó días antes, cuando la cantante reveló que su cabello natural ya está tan largo que decidió aprovechar un reciente viaje a Nueva York —donde compró las telas para los vestuarios de su espectáculo— para adquirir dos pelucas: una rizada y otra de cabello lacio y corto.

Fiel a la cercanía que mantiene con sus seguidores, Sandra les pidió que fueran ellos quienes eligieran cuál usaría en el concierto del sábado en La Chorrera. La votación terminó inclinándose por la versión rizada, que finalmente debutó sobre el escenario y, según la propia artista, pasó la prueba de fuego.

El nuevo estilo no tardó en generar una lluvia de comentarios en Instagram. Decenas de fanáticos aseguraron que el look le sentaba muy bien, mientras otros confesaron que tuvieron que verla dos veces para reconocerla.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su hermano y compañero musical, Samy Sandoval, quien admitió entre bromas que tampoco la reconoció con el cambio de imagen.

Con más de tres décadas de trayectoria, Sandra Sandoval continúa reinventándose y demostrando que, además de ser una de las figuras más queridas de la música típica panameña, también sabe convertir cada presentación en un espectáculo lleno de humor, sorpresas y una conexión especial con su público.