Los Óscar se irán de Hollywood en 2029

La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.

Los Angeles, Estados Unidos/Los Óscar, que año a año premian lo mejor del cine en Estados Unidos, se irán de Hollywood en 2029, justo después de cumplir un siglo en el corazón de la ciudad de oropel, anunciaron los organizadores este jueves.

La mayor fiesta de Hollywood, que tradicionalmente se celebra en el Teatro Dolby en el Paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101.ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.

La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.

"Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival", dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en el comunicado conjunto.

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