Rosalía rompe el silencio tras cancelar su concierto en Milán por intoxicación

La artista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad tras sufrir una intoxicación alimentaria que interrumpió abruptamente su presentación.

La cantante española Rosalía volvió a comunicarse con sus seguidores para actualizar su estado de salud luego del incidente que la obligó a suspender su concierto en Milán, generando preocupación entre miles de fans que asistieron al espectáculo y otros que siguen su gira europea.

A través de su cuenta de Instagram, Rosalía publicó una imagen desde lo que parece ser una unidad médica, donde se le observa recostada en una camilla, con una vía intravenosa en el brazo y haciendo un gesto positivo con el pulgar, señal de que su recuperación avanza. Junto a la fotografía, escribió un mensaje breve pero significativo: “Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán”, palabras que rápidamente se viralizaron y fueron recibidas con alivio por sus seguidores.

El incidente ocurrió durante una de las fechas de su gira internacional “Lux Tour”, específicamente en la capital lombarda, donde el concierto tuvo que ser cancelado pocos minutos después de comenzar. La artista alcanzó a interpretar algunas canciones, entre ellas De Madrugá, antes de evidenciar que no se encontraba en condiciones físicas para continuar sobre el escenario.

Durante la presentación, los asistentes notaron señales claras de malestar. Rosalía bebía agua de forma constante y en varios momentos se llevó las manos al abdomen, mostran

do signos visibles de dolor. Finalmente, decidió dirigirse al público para explicar la situación con total honestidad: “Me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera”. Este testimonio dejó en evidencia la gravedad del episodio y la imposibilidad de seguir con el espectáculo.

Horas más tarde, trascendió que la artista había experimentado síntomas intensos antes de salir al escenario, incluyendo vómitos en el camerino, lo que derivó en la decisión de cancelar el evento por recomendación médica. La situación no solo impactó a los asistentes, sino que también generó un amplio debate en redes sociales, especialmente en Italia, donde se multiplicaron reacciones, comentarios y hasta memes sobre la corta duración del show.

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Por el momento, la organización del evento no ha confirmado qué medidas se tomarán respecto a los asistentes que compraron entradas para el concierto suspendido, lo que mantiene la incertidumbre entre los fanáticos que esperaban verla en vivo en Milán. Tampoco se ha aclarado si la artista reprogramará esta fecha dentro de su calendario.

La gira “Lux Tour” de Rosalía continúa con una agenda exigente en varias ciudades europeas. Su próxima presentación está prevista para el 30 de marzo en el Movistar Arena, donde tiene programados cuatro conciertos consecutivos hasta el 4 de abril. Posteriormente, la artista viajará a Lisboa para ofrecer dos actuaciones, antes de continuar hacia Barcelona, donde también realizará una serie de presentaciones entre el 13 y el 18 de abril.

La continuidad de estas fechas dependerá directamente de su evolución médica en los próximos días. Aunque su mensaje reciente transmite optimismo, el desgaste físico derivado de la intoxicación podría influir en su capacidad para retomar el ritmo de la gira sin riesgos.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa las exigencias físicas que enfrentan los artistas durante las giras internacionales, donde los cambios constantes de ciudad, alimentación y horarios pueden afectar la salud. En el caso de Rosalía, su compromiso con el público la llevó a intentar salir al escenario pese a sentirse mal, una decisión que finalmente no pudo sostener.

Mientras tanto, sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y recuperación en redes sociales, a la espera de nuevas actualizaciones sobre su estado y la confirmación de sus próximos conciertos. La rápida reacción de la artista y su transparencia han sido claves para mantener la conexión con su audiencia en medio de una situación inesperada que alteró su calendario profesional.