Yailin La Más Viral: defensa afirma que otro implicado confesó por armas encontradas

La situación judicial de la artista continúa generando atención en República Dominicana, luego de su arresto tras el hallazgo de armas de fuego en el vehículo en el que se movilizaba.

La artista urbana fue detenida el pasado 24 de marzo en Santo Domingo durante un operativo realizado por agentes de la Policía Preventiva y miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), lo que desató un nuevo episodio en su historial legal.

De acuerdo con reportes oficiales, la cantante se encontraba en un Lamborghini verde acompañada por otras dos personas cuando fue interceptada por las autoridades. Durante la inspección del automóvil, los agentes identificaron dos armas de fuego sin documentación legal, lo que derivó en su detención inmediata y traslado a dependencias judiciales para su interrogatorio.

La intérprete permaneció varias horas bajo cuestionamiento por parte del Ministerio Público y posteriormente fue enviada a prisión preventiva mientras avanza el proceso. Según el informe policial, entre los elementos incautados se encuentra una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y dos cápsulas, además de una pistola marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas. Ambas armas serán sometidas a estudios técnicos para determinar su origen y condiciones legales.

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Sin embargo, la defensa de Yailin ‘La Más Viral’ ha salido al frente para rechazar cualquier responsabilidad de la cantante en este caso. Los abogados aseguran que uno de los acompañantes asumió la propiedad de las armas encontradas en el vehículo, señalando que la artista desconocía completamente su presencia.

En ese sentido, uno de los representantes legales fue enfático al denunciar lo que consideran un intento de vincular a la artista por su notoriedad pública. “Aquí sencillamente se está atacando a una figura donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar, que saben quién es responsable del hecho que le quieren endilgar”, expresó, dejando entrever una posible persecución mediática contra la cantante.

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Según esta versión, el individuo que habría reconocido la propiedad de las armas formaría parte del equipo de seguridad y habría declarado de manera voluntaria que colocó los objetos en el vehículo sin el conocimiento de la artista. Incluso, la defensa indicó que esta persona ya habría sido liberada tras rendir su declaración.

El equipo legal insiste en que las autoridades poseen información suficiente para identificar al verdadero responsable, pero que aun así continúan intentando relacionar a la figura pública con los hechos. “Ya hay una investigación preliminar que sabe quién es responsable del hecho y el ministerio no lo quiere escuchar”, agregó el abogado, reforzando la postura de que se trata de un caso mal dirigido.

Mientras tanto, Yailin ‘La Más Viral’ permanece bajo custodia, a la espera de ser presentada ante un tribunal donde se definirán las medidas judiciales correspondientes por la presunta portación ilegal de armas. El proceso podría marcar un punto clave en su carrera, tanto a nivel legal como mediático.

Este incidente no es aislado en la trayectoria reciente de la cantante. En julio de 2024, enfrentó una orden de arresto relacionada con una deuda financiera, mientras que en diciembre de 2023 fue detenida tras un conflicto con su entonces pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine. Estos antecedentes han mantenido a la artista en el foco público más allá de su carrera musical.

Por ahora, el caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas decisiones judiciales que determinen el rumbo de la investigación. La polémica por armas en vehículo de Yailin ‘La Más Viral’ continúa siendo uno de los temas más comentados, alimentando el debate sobre el tratamiento de figuras públicas en procesos legales y el impacto mediático que estos generan.