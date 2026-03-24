Arrestan a Yailin La Más Viral en Santo Domingo tras hallazgo de armas en su vehículo

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar el origen de las armas y las posibles responsabilidades legales, mientras se espera que el Ministerio Público ofrezca mayores detalles en las próximas horas.

La cantante urbana Yailin La Más Viral fue arrestada este martes 24 de marzo en Santo Domingo Este, en República Dominicana, luego de que agentes de la Policía Nacional encontraran dos armas de fuego dentro del vehículo en el que se desplazaba.

De acuerdo con el vocero policial, el coronel Diego Pesqueira, el operativo se llevó a cabo próximo al mediodía en la calle Aris Azar, en el sector Los Minas, mientras unidades realizaban labores preventivas. “Nuestros agentes detuvieron a la artista urbana Georgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin, debido a que dentro del vehículo en el que circulaba, un Lamborghini de su propiedad, fueron ocupadas dos armas de fuego”, detalló.

Según las autoridades, al momento de la inspección no se encontraron documentos que acreditaran la procedencia legal de las armas, por lo que el caso fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Junto a la artista viajaban otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas.

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El vocero indicó que tanto el vehículo como las evidencias —incluyendo una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y cápsulas, así como otra pistola marca Zoraki— fueron enviados a la Fiscalía de Santo Domingo Este, que llevará el proceso.

Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, es una de las figuras más mediáticas del género urbano dominicano. Alcanzó notoriedad internacional con temas virales en plataformas digitales y por su presencia constante en redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Su estilo provocador y su vida personal han sido parte de su proyección pública, consolidándola como un personaje influyente dentro del entretenimiento latino.

En su carrera, la artista ha logrado posicionar canciones en tendencias digitales y ha colaborado con figuras del género urbano, lo que le ha permitido expandir su alcance más allá de República Dominicana. Sin embargo, también ha estado envuelta en diversas polémicas que han mantenido su nombre en la conversación mediática.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar el origen de las armas y las posibles responsabilidades legales, mientras se espera que el Ministerio Público ofrezca mayores detalles en las próximas horas.

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