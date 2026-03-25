Polémica: abogados responden a Paris Jackson y defiende la biopic 'Michael'

La esperada película biográfica sobre Michael Jackson se ha visto envuelta en una controversia que enfrenta directamente a su familia.

Los abogados encargados del patrimonio del artista han respondido con firmeza a las críticas de Paris Jackson, quien cuestionó distintos aspectos de la producción cinematográfica titulada Michael, cuyo estreno está previsto para el 24 de abril.

El conflicto gira en torno a decisiones creativas, financieras y administrativas relacionadas con el proyecto, impulsado por los coejecutores del patrimonio, John Branca y John McClain, quienes han estado al frente de la gestión desde la muerte del cantante en 2009. Según declaraciones difundidas en medios internacionales, el equipo legal rechazó de forma categórica los señalamientos de la artista, asegurando que “carecen de fundamento”.

La respuesta llega después de que Paris Jackson expresara públicamente su desacuerdo con el enfoque del filme, al que calificó como una representación poco fiel de la vida de su padre. Entre sus críticas más contundentes, señaló que la producción podría estar afectada por decisiones cuestionables desde su origen. En particular, afirmó que la falta de experiencia de Branca en el ámbito cinematográfico “podría ser la raíz de los informes que indican que los herederos han tenido que financiar decenas de millones de dólares en regrabaciones después de que los términos de un conocido acuerdo extrajudicial impidieran a la producción utilizar una cantidad sustancial de metraje ya filmado”.

Sin embargo, los abogados del patrimonio respondieron elevando el tono del debate. En su comunicado, señalaron que la artista y su equipo legal “o no han prestado atención en los últimos años o simplemente quieren objetar por objetar”, cuestionando la validez de sus argumentos. Además, añadieron críticas directas a la forma en que se han presentado estas objeciones en el ámbito público: “Parecen mucho más interesados en jugar con los medios de comunicación, haciendo acusaciones falsas pero sensacionalistas; planteando ‘preocupaciones’ específicas sobre asuntos previamente abordados y resueltos, y organizando sesiones fotográficas para la prensa sensacionalista, pavoneándose en las audiencias con accesorios obvios”.

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El equipo legal también defendió la trayectoria de los administradores del patrimonio, destacando su participación en proyectos exitosos relacionados con la figura de Michael Jackson, como espectáculos del Cirque du Soleil y el musical MJ en Broadway. Según su postura, la realización de una biopic forma parte de una estrategia habitual dentro de la industria del entretenimiento, similar a producciones como Bohemian Rhapsody, centrada en la vida de Freddie Mercury.

Por su parte, Paris Jackson ha mantenido una postura crítica frente al proyecto, al que describió como “deshonesta” y una “fantasía”, dejando claro su desacuerdo con la narrativa presentada. También cuestionó el uso de recursos económicos del patrimonio para financiar una película cuyo presupuesto rondaría los 150 millones de dólares, además de expresar dudas sobre decisiones de casting, incluyendo la participación de Miles Teller.

Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Desde 2024, la artista ha manifestado inquietudes sobre la administración financiera del legado de su padre, alegando falta de transparencia. En ese contexto, el abogado Jonathan Steinsapir sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia legal y mediática, defendiendo que la gestión del patrimonio ha sido responsable y eficaz.

De acuerdo con el equipo legal, tras la muerte del cantante, la administración logró revertir una situación económica complicada y generar ingresos significativos. En esa línea, señalaron que Paris Jackson “ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en prestaciones y heredará muchos cientos de millones más”, como parte de los beneficios derivados del legado artístico.

Mientras tanto, la película continúa avanzando con el respaldo de otros miembros de la familia. El actor Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson en el filme, afirmó que Prince Jackson participa activamente en la producción y apoya su desarrollo. El papel principal está a cargo de Jaafar Jackson, sobrino del artista, lo que ha generado expectativa entre los seguidores.

En medio de la polémica, Paris Jackson también aclaró que no estuvo involucrada en la producción. Según explicó previamente, revisó uno de los primeros borradores del guion y compartió sus observaciones sobre elementos que consideraba incorrectos, pero al no ser tomadas en cuenta, decidió apartarse del proyecto.

La controversia refleja las tensiones internas en torno al legado de una de las figuras más influyentes de la música. Mientras el estreno de Michael se acerca, el debate entre familia, patrimonio y narrativa artística continúa intensificándose, manteniendo el interés global sobre cómo será retratada la vida del llamado Rey del Pop.