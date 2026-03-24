Céline Dion alista su esperado regreso a los conciertos tras su grave estado de salud

La icónica cantante canadiense Céline Dion está cada vez más cerca de volver a los escenarios internacionales, y todo apunta a que su gran regreso se producirá en la capital francesa.

La artista Céline Dion planea una serie de presentaciones en uno de los recintos más importantes de Europa, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

Según reportes del medio francocanadiense La Presse, la intérprete prepara varios conciertos que se llevarían a cabo durante el otoño de 2026 en el imponente Paris La Défense Arena, un espacio con capacidad para cerca de 40.000 asistentes. Este recinto, recientemente adquirido por Live Nation, ha sido escenario de espectáculos de talla mundial protagonizados por figuras como Taylor Swift, The Rolling Stones y Kendrick Lamar.

Aunque aún no existe un anuncio oficial por parte del equipo de la artista, la expectativa ha crecido notablemente en París. Esto se debe, en parte, a una llamativa estrategia publicitaria que ha invadido la ciudad con aproximadamente 250 vallas que muestran títulos de sus canciones más emblemáticas como “Pour que tu m’aimes encore”, “Power of Love” y “S’il Suffisait d’Aimer”. Esta campaña ha sido interpretada como una señal clara de que el anuncio definitivo podría llegar en cualquier momento.

El regreso de la cantante no solo representa un evento musical, sino también un importante hito personal. Cabe recordar que estos conciertos estaban inicialmente programados para 2020 como parte de su gira Courage World Tour, pero fueron aplazados debido a la pandemia y posteriormente cancelados por motivos de salud.

En 2022, Dion reveló que padecía Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad poco común que afecta el sistema nervioso y provoca rigidez muscular severa. Esta condición ha impactado profundamente su vida diaria y su carrera artística, obligándola a suspender múltiples compromisos.

A pesar de las dificultades, la cantante ha demostrado una disciplina admirable en su proceso de recuperación. En declaraciones recogidas por Rolling Stone, explicó: “Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal. Trabajo mis dedos de los pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos, mi canto, mi voz”. Además, reflexionó sobre su nueva realidad al afirmar: “Tengo que aprender a vivir con esto ahora y dejar de cuestionarme”.

Su camino de regreso ha estado marcado por momentos emotivos. Uno de los más recordados ocurrió durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “Hymne à L’amour”, una canción inmortalizada por Edith Piaf, con la Torre Eiffel como escenario. Esta actuación fue vista como una señal de esperanza para sus fans.

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Posteriormente, Dion volvió a presentarse en el desfile 1001 Seasons del diseñador Elie Saab en Arabia Saudita, donde interpretó algunos de sus éxitos más conocidos, reafirmando su vínculo con la música en vivo.

Su lucha contra la enfermedad también ha sido retratada en el documental I Am: Céline Dion, dirigido por Irene Taylor, que ofrece una mirada íntima a su vida y desafíos recientes.

De confirmarse esta serie de conciertos en París, marcaría su primer ciclo de presentaciones en solitario desde 2020, cuando realizó su último gran espectáculo en Nueva York. Intentos posteriores de retomar su gira en 2023 y 2024 fueron cancelados debido a su estado de salud.

En medio de rumores sobre posibles apariciones en eventos internacionales como el Festival de Eurovisión 2025, sus representantes han sido claros en desmentir cualquier participación reciente. Sin embargo, el enfoque actual parece estar puesto en un regreso progresivo y cuidadosamente planificado.

Todo indica que Céline Dion está lista para escribir un nuevo capítulo en su carrera, uno que combina resiliencia, pasión y un profundo compromiso con su arte. Su posible retorno en París no solo marcaría un hito en su trayectoria, sino también un momento inolvidable para la música en vivo.