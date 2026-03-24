Ester Expósito y Kylian Mbappé: La romántica cita que confirma su relación

El romance entre la actriz española y el futbolista estrella del Real Madrid sigue siendo uno de los temas más comentados del momento.

La pareja, que comenzó su relación de forma discreta, ha decidido ya no ocultar su amor, y las últimas imágenes y detalles de su cita en Madrid han dejado claro que su historia va en serio. Tras varias escapadas y citas en secreto, Ester y Kylian protagonizaron una noche especial en la capital española, que no pasó desapercibida para los paparazzi.

El pasado 9 de marzo se dio a conocer en exclusiva las primeras imágenes de la pareja viajando juntos en un avión privado tras una escapada a París. En las fotos, se les ve caminando juntos por la pista del aeropuerto de Madrid, mientras intercambiaban risas y gestos cómplices. Ester, que iba acompañada de amigos cercanos, y Mbappé, que sigue destacando en el fútbol mundial, demostraron una vez más que su relación está más sólida que nunca.

Recientemente, la pareja fue vista nuevamente en Madrid, esta vez disfrutando de una cita romántica después del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un partido clave para las aspiraciones de Mbappé con su equipo. Ester estuvo presente en el Santiago Bernabéu para animar a Kylian desde el palco VIP, siendo esta su primera aparición pública en un partido en el que él jugaba, a pesar de haber estado recuperándose de una lesión reciente. Durante el encuentro, el delantero francés, aunque no jugó desde el inicio, participó en los últimos 30 minutos, sin poder marcar un gol para dedicarle a Ester, pero sí aportando con su presencia.

Tras la victoria por 3-2 del Real Madrid, la pareja se dirigió a un restaurante exclusivo de la ciudad. Según reportó el periodista Javi de Hoyos en su canal de TikTok, Ester y Kylian fueron vistos saliendo del restaurante Aarde, uno de los locales gastronómicos más elegantes de Madrid, situado junto a la icónica Puerta de Alcalá. El restaurante, conocido por su cultura gastronómica africana, ofrece platos innovadores como lasaña de chingulugulu y ceviche de aloe vera. Con una decoración espectacular, el espacio es famoso por sus sabores únicos y su ambiente sofisticado.

La salida del restaurante fue captada por los fotógrafos, quienes intentaron obtener fotos de la pareja protegida por una maraña de paraguas negros, un intento por mantener su privacidad, aunque su presencia ya había generado gran revuelo mediático. La pareja, siempre muy reservada sobre su vida privada, ha sido fotografiada en múltiples ocasiones, confirmando que lo suyo va en serio.

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Desde que comenzaron a salir, Ester y Kylian han demostrado que no les importa mostrarse en público. La relación entre ellos comenzó hace algunos meses, cuando Mbappé, fan de Éster Expósito desde hace años, comenzó a seguirla en redes sociales. Al principio, el futbolista dudaba en interactuar con ella, pero todo cambió cuando decidieron comenzar a conocerse. Fue gracias a su amistad con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., que el romance cobró forma en Madrid, a finales de febrero de 2026.

Poco tiempo después, Ester y Kylian fueron vistos en París, donde pasaron unos días juntos en un hotel de lujo cerca de los Campos Elíseos. Las imágenes de esa escapada se hicieron virales, y desde entonces, la relación de la pareja ha sido un tema de conversación en las esferas sociales y deportivas. La noticia del romance de Ester y Kylian ha generado un auténtico terremoto mediático, y son considerados ya como una de las parejas más mediáticas del momento.

Ester Expósito, famosa por su papel de Carla Rosón en la serie de Netflix Élite, ha logrado consolidarse como una de las actrices más seguidas y populares, con más de 24 millones de seguidores en redes sociales. Tras su participación en proyectos como Alguien tiene que morir y Venus, su presencia en el mundo del entretenimiento sigue creciendo.

Por su parte, Kylian Mbappé, con 27 años, es ya un ícono global del fútbol. Delantero estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa, Mbappé ostenta varios récords históricos, incluido ser el máximo goleador del PSG y haber igualado el récord de Cristiano Ronaldo al anotar 59 goles en un año natural con el Real Madrid en 2025.

Este nuevo capítulo en la vida de ambos se convierte en una confirmación más de que la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé no es solo una moda pasajera, sino un vínculo que sigue ganando terreno tanto en el mundo del fútbol como en el de la industria del entretenimiento.