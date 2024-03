De protagonizar exitosas novelas a trabajar de bartender ¿Qué sucedió con el actor Gabriel Porras?

Durante las dos primeras décadas del 2000, Gabriel Porras se convirtió en uno de los actores más cotizados de la industria novelera con protagónicos en exitosas producciones como Sin senos no hay paraíso, ¿Dónde está Elisa?, La reina del sur, El señor de los cielos, La casa de al lado, entre muchas otras. Pero, con el paso de los años, su teléfono dejó de sonar y comenzaron a escasear las ofertas de trabajo. Tras anunciar su salida de la cadena Telemundo en 2019 y con las cuentas acumulándose, el actor se vio en la necesidad de salir a la calle y buscar empleo en otro sector.

Así lo confesó el actor mexicano en una reciente entrevista para el programa Desiguales, que conduce Adamari López en Univisión.

"Creo que es lo más difícil cuando estás en tu casa esperando esa llamada famosa que estamos esperando los actores para el siguiente protagónico o lo siguiente que nos va a pasar y resulta que no llega, y pasa un año y no llega, y pasan 2 años y no llega, y pasa el tercer año sigues haciendo castings y no sucede nada, y dices hay dos posibilidades: o que yo diga que soy un terrible actor y que no fui bueno y que me eche tierra para abajo o pensar que las circunstancias no están bien ahorita en este momento para mí como actor. Pero mi cuerpo y mi mente siguen vivas y tengo que pagar las facturas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, entonces pues a tomar la decisión; qué hago, qué actividad podría realizar yo que soy actor que no me hiciera sentir mal y dije bueno los actores siempre fuimos meseros o bartenders antes de poder conseguir la fama, entonces a lo mejor yendo por ese lado” expresó.

Sin mostrarse avergonzado por el giro que tomó su carrera, el mexicano contó ante las cámaras que lo primero que hizo fue inscribirse en un curso de bartending para adquirir los conocimientos básicos y así poder conseguir trabajo en algún bar o restaurante de Miami, lugar donde reside desde hace años.

"Ya cuando me tocó trabajar ay Dios mío, yo respeto a los meseros y los bartenders como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas, hay que cargar toneladas de hielo para poder poner las bebidas, todo lo que ustedes ven en los restaurantes las botellas acomodadas bonitas todas esas botellas se acomodan y se guardan todos los días, todos los días se limpia todo y si el mánager te ve que estás así paradito te pone a hacer algo, no puedes utilizar el teléfono, no te puedes sentar…", explicó.

El testimonio de quien fue uno de los actores mejores pagados de Telemundo dejó conmovidas a las presentadoras del programa, que un momento de la entrevista le preguntaron si se había sentido juzgado por alguno de sus compañeros por tener un trabajo de bartender después de hacer tantas novelas, a lo que el histrión respondió que cada cual ve las circunstancias de la vida desde sus perspectivas particulares.

"No sé qué piensen ellos, yo lo que sí sé es que conocí a muchos compañeros míos que decían que uno no podía dejarse ver por los ejecutivos haciendo Uber porque entonces iban a decir 'míralo, no tiene trabajo'. Y yo al contrario, pienso que a lo mejor ese ejecutivo te ve ahí y dice 'mira este, está haciendo esto, déjame llamarlo, por qué no', entonces es otra óptica. Lo que piensen los demás de mí es problema de los demás", respondió el actor.

Con más de 20 años de carrera como galán y antagonista en una larga lista de telenovelas, Porras admitió que muchos clientes lo han reconocido en cuanto se acercan al bar. "Todo el tiempo", aseguró. "Además tengo que agradecer al pueblo cubano porque fueron muy amables con las propinas. De pronto yo salía de ahí con 200, 300 dólares de puras propinas".

Sin embargo, aquella experiencia fue muy dura de asimilar para el actor que luego de tres meses terminó claudicando y decidió dejarlo. "A las 3 semanas de estar haciendo esto, empecé a llorar, me dolía todo el cuerpo y pensaba en que esto no era lo mío y demás", indicó.

"Hice una reflexión y dije sabes qué prefiero hacer teatrito poquito, ahorrar más, tal vez rentar mi casa, no sé, buscar otra alternativa, pero mi espíritu sí se estaba empezando a lastimar porque no era yo. Es un trabajo superdecente, superdifícil, pero no es lo mío", confesó.

*Con información de www.peopleenespanol.com/MoisesGonzalez*