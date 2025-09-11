'Querido Trópico' de Ana Endara representará a Panamá en los Premios Óscar

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá ya tiene su representante en la carrera por el galardón más prestigioso del cine: los Premios Óscar. Se trata de la película “Querido Trópico”, de la cineasta panameña Ana Endara, seleccionada por el Comité de Selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá. La decisión, que se tomó por mayoría de votos en dos sesiones, también le otorga a la película un lugar para competir en los Premios Goya 2026.

La directora Ana Endara escogió un tema de profunda resonancia social y humana: el mal de Alzheimer y el drama oculto de las cuidadoras indocumentadas.

“Querido Trópico”, una película que marca el debut de Endara en el género de la ficción, narra la peculiar y compleja relación entre Mercedes, una mujer de la alta sociedad panameña que padece Alzheimer, y su cuidadora, la colombiana Ana María. Este encuentro se complica por la condición de la cuidadora, quien no cuenta con documentación y guarda un secreto muy doloroso. La película explora la dependencia y el cambio de roles, ya que Mercedes, acostumbrada a mandar y humillar, ahora debe depender de las personas que la rodean.

Esta primera obra de ficción de Endara se llevó en marzo pasado el premio Flechazo del 37º Festival Cinelatino de Toulouse (suroeste de Francia).

Para la directora, la película va más allá de un simple drama. En una entrevista con la AFP en marzo pasado, Endara reflexionó sobre la importancia del trabajo que retrata. "Siento que deberían ser los trabajos más importantes para la sociedad: cuidar o enseñar a otro ser humano. Trabajos que en muchas sociedades no se les da la importancia, y usualmente las personas a las que puedes explotar son personas en vulnerabilidad, muchas veces migrantes", dijo.

Dos talentos protagonistas: Paulina García y Jenny Navarrete

El corazón de “Querido Trópico” reside en la poderosa interpretación de sus dos actrices principales: Paulina García y Jenny Navarrete. Ambas artistas, con trayectorias reconocidas en sus respectivos países, logran dar vida a esta compleja dinámica entre la cuidadora y la paciente.

La actriz chilena Paulina García interpreta a Mercedes. García es una figura prominente en el cine y el teatro latinoamericano, conocida mundialmente por su aclamada actuación en la película “Gloria” (2013), dirigida por Sebastián Lelio, por la cual ganó el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su extensa carrera incluye participaciones en series de televisión y películas, demostrando una versatilidad que le permite abordar personajes profundos y complejos. Su presencia en “Querido Trópico” es un punto clave para la película, ya que su experiencia aporta una gran solidez a su personaje.

Por otro lado, la panameña Jenny Navarrete asume el rol de Ana María, la cuidadora. Navarrete es una de las actrices más respetadas de Panamá, con una destacada trayectoria en teatro, televisión y cine. Su talento ha sido reconocido en múltiples ocasiones a nivel local, y su participación en esta película la proyecta a una audiencia internacional. Su interpretación de Ana María, una mujer con un pasado doloroso que busca sobrevivir en un país extranjero, le da una dimensión humana y vulnerable al personaje, que conecta con la realidad de muchos migrantes.

El camino de Ana Endara

Ana Endara, una cineasta independiente con una sólida trayectoria en el género documental, da un giro a la ficción con “Querido Trópico”. A lo largo de su carrera, ha dirigido cuatro documentales, uno de los cuales, "La felicidad del sonido", fue galardonado en el festival centroamericano Ícaro en 2017. A pesar de su éxito en el documental, Endara admite que la ficción le ha abierto un nuevo mundo. "Quiero hacer otra ficción porque me interesó mucho el trabajo con las actrices, tengo cosas que aprender", explica. Junto a su guionista Pilar Moreno, Endara ha logrado crear una historia que, según la crítica, tiene el potencial de resonar con audiencias globales y llevar el cine panameño a los ojos del mundo.

***Con datos de AFP***