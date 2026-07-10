El rapero Maykel Osorbo es trasladado de prisión en Cuba

El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara también fue trasladado a otra cárcel.

La Habana, Cuba/El rapero disidente Maykel Osorbo fue trasladado este viernes de la prisión en Cuba donde cumplía una condena de nueve años, dos días después de que otro artista opositor corriera la misma suerte, según dijo a la AFP una activista cercana al detenido.

Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), de 42 años y coautor del tema contestatario "Patria y Vida", y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, ambos declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, fueron condenados en 2022 a nueve y cinco años de prisión, respectivamente.

El traslado ocurre la víspera del quinto aniversario de las históricas manifestaciones de julio de 2021.

Castillo Pérez, detenido en mayo de 2021, fue condenado por los delitos de desacato y atentado. Otero Alcántara, aprehendido cuando intentaba sumarse a las protestas del 11 de julio de 2021, fue sancionado por ultraje a los símbolos patrios debido a una performance en la que se cubrió con la bandera cubana cuando estaba en el baño, desacato y desórdenes públicos.

Otero Alcántara (38) también fue trasladado el martes de prisión a una dependencia de la seguridad del Estado cubano, dos días antes de cumplir su condena. Desde ese lugar, se comunicó por teléfono con la activista Anamelys Ramos y le dijo que estaba "bien".

En redes sociales informaron que supuestamente, Castillo fue trasladado a la cárcel de Guanajay.

"Hemos sabido, a través de una voz solidaria, que Maykel Castillo fue sacado hoy de la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río (oeste)", dijo a la AFP Ramos, una profesora de arte exiliada en Estados Unidos y amiga de ambos artistas.

La activista detalló que "simplemente llegaron a su galera y le dijeron que recogiera todas sus cosas y se lo llevaron. No sabemos adónde ni por qué".

Ambos disidentes son fundadores del contestatario Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales creado en La Habana en 2018.

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Este movimiento inspiró una manifestación sin precedentes de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura en demanda de libertad de expresión.

Este plantón es considerado el preludio de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, cuyo quinto aniversario se cumplirá el sábado.

Durante estas manifestaciones, miles de cubanos salieron a las calles al grito de "libertad" y "tenemos hambre", lo que derivó en cientos de condenas.

Estos movimientos de disidentes presos ocurren en medio de fuertes presiones de Washington, que desde enero aplica un bloqueo petrolero que está asfixiando a la economía cubana y que ha pedido a La Habana la liberación de presos políticos.

El martes, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, exhibió en una sesión de la Asamblea General fotografías de ambos artistas disidentes junto a otros presos políticos y denunció la falta de libertades en Cuba.