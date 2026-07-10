Los Ghetto Kids contagian su energía en Ecuador antes de compartir escenario con Shakira en la final del Mundial 2026

Durante su recorrido, los niños también visitaron plazas y espacios emblemáticos de la capital ecuatoriana, donde llamaron la atención de turistas y residentes por la energía de sus bailes.

La agrupación infantil Ghetto Kids, originaria de Uganda y conocida por sus coreografías virales en redes sociales, llevó su entusiasmo a Ecuador durante una visita previa a su esperada presentación junto a Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026.

Los jóvenes bailarines aprovecharon su estancia en el país sudamericano para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de Quito, entre ellos la emblemática Ciudad Mitad del Mundo, donde grabaron un video que compartieron en sus redes sociales.

"¡Hola, Ecuador! Estamos bailando en la Ciudad Mitad del Mundo. ¡Vamos!", expresaron los integrantes del grupo, quienes también aseguraron que les encanta el país e invitaron a los ecuatorianos a bailar con ellos.

Durante su recorrido, los niños también visitaron plazas y espacios emblemáticos de la capital ecuatoriana, donde llamaron la atención de turistas y residentes por la energía de sus bailes.

Los Ghetto Kids alcanzaron reconocimiento internacional gracias a sus videos de baile grabados en las calles de Kampala, Uganda. El grupo surgió de la organización benéfica Triplets Ghetto Kids, que brinda apoyo a niños en condición de vulnerabilidad mediante la educación, el arte y la danza.

En los últimos años, sus coreografías se han convertido en un fenómeno en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, acumulando millones de reproducciones y colaboraciones con artistas y creadores de contenido de todo el mundo.

Su presencia en la final del Mundial 2026 forma parte del espectáculo de medio tiempo encabezado por Shakira, quien vuelve a un escenario mundialista.

La participación de los Ghetto Kids junto a la artista colombiana ha generado expectativa entre los aficionados al fútbol y la música, ya que se espera que aporten la energía y el estilo que los han convertido en uno de los grupos de baile infantil más populares del mundo digital.

Puedes leer: Shakira recibe un emotivo regalo de Gianni Infantino durante el Mundial 2026