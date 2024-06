¿Está Robert Downey Jr. dispuesto a regresar como Iron Man?

Durante una entrevista para la revista Variety, fue la actriz Judy Foster quien puso en jaque al ganador del Óscar al conversar sobre la posibilidad de que Robert regrese al que probablemente es su papel más famoso hasta la fecha: Iron Man.

Ante el cuestionamiento de Foster, el actor comentó que es el personaje más parecido a sí mismo que ha interpretado, cuestión que inevitablemente no se puede negar.

"Esta increíblemente en mi ADN. Probablemente el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho más genial que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea", manifestó el actor.

Robert Downey Jr. comenzó a interpretar al playboy, millonario y filántropo Tony Stark en el año 2008, y así continuó durante 11 años hasta la muerte del personaje en el año 2019 con “Avengers: Endgame”.

Al echar un vistazo a los papeles que ha interpretado recientemente, el actor concluyó que aún se encuentra en una excelente forma para regresar al exigente universo de Marvel.

Hasta el momento no hay nada oficial por parte de Marvel Studios, pero al menos ahora todos sabemos que el actor está completamente abierto a interpretar una vez más al personaje de Tony Stark.

