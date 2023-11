Robo de millas y abuso de Netflix | La explosiva pelea entre Robert De Niro y su exasistente

Ciudad de Panamá/Graham Chase Robinson, quien fue la asistente de Robert De Niro desde el año 2008, inició un proceso legal en su contra bajo las acusaciones de “Abuso laboral y degradante”. En la demanda, la ex trabajadora le exige al que fue su jefe un monto de 12 millones de dólares, ya que afirma que le pagó mal todos los años en los que prestó su servicios, asimismo, comentó que el famoso hizo comentarios sexistas y que le asignó tareas "estereotípicamente femeninas" como remendar y lavar su ropa, actividades que no estaban establecidas en su contrato.

Ella se encargaba de todo: atender llamadas, organizar su agenda o montar el árbol de Navidad de su casa, e incluso de llevarle al hospital. En el año 2017, la mujer fue ascendida al cargo de vicepresidenta de producción y finanzas de Canal Productions, la empresa del actor, pero siguió realizando básicamente las mismas tareas. Su salario anual era de 300.000 dólares y nunca tuvo un aumento.

La relación laboral entre ambos se quebrantó en el 2018, cuando el intérprete de “Toro salvaje”, demandó a su asistente por utilizar abusivamente sus millas aéreas para comprar boletos de avión. De Niro, afirma que transfirió de manera inapropiada los puntos aéreos de vuelos por valor de más de 450,000 dólares que habían sido comprados para la empresa y el actor, y que los pasó a su cuenta personal de millas aéreas, que dan beneficios para viajar en avión. También aseguró que había derrochado miles de dólares de la compañía en cargos “extraordinarios” en la tarjeta de crédito de la empresa, como viajes, comidas, hoteles y gastos de todo tipo.

Además, los abogados de De Niro afirman que no cumplía con su trabajo ni las tareas estipuladas en su agenda diaria, en cambio se pasaba horas viendo series en Netflix. Han presentado informes que aseguran que en cuatro días de enero de 2019 y en su horario laboral vio 55 episodios de Friends, 20 de Arrested Development y 10 de Schitt’s Creek.

Asimismo, y bajo otra versión completamente diferente, la ex asistente del actor contrademandó su alegato bajo acusaciones que señalan al actor de 80 años como un “jefe abusivo” y asegura que luego de haber renunciado al puesto, no ha podido encontrar trabajo nuevamente por culpa de su ex jefe.

En concreto, la extrabajadora de la estrella exige una compensación por daños por angustia emocional severa, así como por daños a su reputación. Argumenta que sufrió “acoso de género” y que, la llamaba por “nombres desagradables” y mantenía “contacto físico gratuito e indeseado”.

Debido a esto, el tribunal de Manhattan recibió ambas carpetas con las demandas y el pasado martes inició el juicio que concluirá con las versiones que se han presentado mediante un equipo de abogados. Allí, el actor protagonizó una fuerte discusión, en la cual gritaba negando las acusaciones expuestas por parte de Robinson.

"Nunca hubo obscenidades, faltas de respeto ni cosas raras como estás tratando de dar a entender", dijo De Niro, antes de mirarla y exclamar: "¡Qué vergüenza, Chase Robinson!".

De Niro admitió que le había pedido que le rascara la espalda una o dos veces cuando le picaba en un lugar al que no podía llegar, pero dijo que nunca lo hizo faltándole el respeto.

El actor negó las acusaciones y dijo que "nunca fue abusivo", pero admitió que pudo haber llamado a su empleada "mocosa" cuando él faltó a una cita porque ella no lo despertó. Por el momento no se han dado a conocer más resultados del juicio que pretende seguir en proceso todo el mes.