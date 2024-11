Rubén Blades se lleva el Grammy Latino a Mejor Álbum de Salsa por 'Siembra 45 Aniversario'

El maestro panameño Rubén Blades volvió a inscribir su nombre en los libros de la música luego de alzarse con el Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa por su disco "Siembra 45 aniversario” junto a la banda de Roberto Delgado, en la 25° edición de los premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación realizados este 14 de noviembre en Miami, Florida. Al igual que hizo en febrero pasado cuando se llevó el Grammy americano en la categoría "Mejor Álbum Tropical", Blades y la orquesta de Roberto Delgado volvieron a ganar con la regrabación del disco lanzado por primera vez hace 46 años y que se convertiría en la obra maestra del cantautor panameño y en una joya del género salsa.

Al recibir el premio, Blades tuvo unas sinceras palabras de agradecimiento para todas las personas que estuvieron involucradas en la grabación del disco original, en especial para Willie Colón. Pese a que el neoyorkino guarda un resentimiento con el panameño, el maestro reconoció su aporte frente a toda la audiencia.

"Este álbum tiene un antecedente que fue Siembra grabado hace 46 años y uno tiene que recordar el aporte invaluable de Willie Colón para la creación del álbum original, como productor y arreglista... John Fausty, Luis "Perico" Ortiz, a todo los que participaron, que hicieron que ese álbum sobreviviese al tiempo", expresó.

Blades recogió el galardón en nombre de Roberto Delgado y la orquesta panameña y recordó que el éxito no es el resultado de un trabajo individual, sino más bien colectivo. "El éxito nunca es de una sola persona, el éxito siempre es una cantidad de colaboraciones que lo hacen posible. Hay gente que es mejor que yo, que tiene más talento que yo, y que no han tenido las oportunidades, ni tampoco la ayuda de gente que sabe más que yo y que han hecho que lo que yo tengo se traduzca en este tipo de trabajo".

Este nuevo galardón hace justicia al álbum que marcó un antes y un después en el género de la salsa a finales de la década de los 70 cuando la salsa se encontraba en un callejón sin salida, asediada por nuevos géneros que amenazaban su existencia.

No obstante, el reconocimiento no ha estado exento de polémica, pues aunque el cantautor panameño ha reconocido el aporte del que una vez fue su amigo y colega, el trombonista no acepta que Blades haya regrabado el disco sin haberlo tomado en cuenta. De hecho, cuando “Siembra 45 Aniversario” se llevó el Grammy norteamericano a "Mejor Álbum Tropical", Colón acusó a la Academia por premiar un disco al que calificó de "un clon".

“Hoy en día es inquietantemente fácil para otros replicar el álbum sin mi presencia. Y lo hicieron. Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo galardonado con el Grammy del mejor álbum tropical sin reconocimiento a mi contribución en su creación”, agregó el artista con cierto esbozo de tristeza y decepción", señaló el trombonista en aquella ocasión.

Tras aquella polémica, el resentimiento de Colón volvió nuevamente a flote con las elecciones de Estados Unidos, coyuntura que aprovechó para burlase de Blades y de otros artistas latinos por el triunfo de Donald Trump.

A través de sus redes sociales, Willie Colón no solo arremetió contra sus coterráneos Residente, Bad Bunny, Ricky Martin y Marc Anthony, también lo hizo contra Rubén Blades. El norteamericano de origen boricua publicó en su Instagram una imagen del panameño interpretando a su personaje en la serie ‘Fear The Walking Dead’ con la leyenda “¿Votaron por Trump?”, en clara mofa a Blades, quien ha sido un férreo crítico de Trump.

En respuesta, Rubén decidió responder a través de una carta publicada en su página web, donde tiró de elegancia y virtud, no sin antes recordarle a su examigo su asistencia a los Latin Grammy donde precisamente estaba nominado por su grabación en vivo de Siembra. Blades aprovechó para ironizar sobre la respuesta que esto pudiera provocar en Colón, en caso de que el álbum ganara como finalmente ocurrió.

“Ahora voy camino a los Latin Grammys que organiza la Academia Latina de la Grabación, a unirme con la comunidad musical, reencontrarme con colegas y amigos que respeto y aprecio, a celebrar junto a ellos el hecho de estar vivos aun produciendo, y además por haber sido nominado como Mejor Álbum de Salsa con la grabación en vivo de “Siembra” que hice con Roberto Delgado y Orquesta de Panamá (esa que ya ganó el Grammy de la otra Academia y que te encojonó tanto)”.

“En caso de recibir esa distinción (espero que si pasa no te dé un faracho) en lugar de insultarte como lo haces conmigo cada vez que puedes, mencionaré y agradeceré tu aporte y apoyo de hace 46 años atrás, ese período de oro con el Willie Colón que siempre admiraré, aplaudiré y extrañaré”.

Siembra, un disco que marcó un antes y un después

Lanzado en septiembre de 1978 por el cantante y compositor panameño junto al trombonista Willie Colón, "Siembra" se convirtió en el álbum más vendido de la Fania Records y de la historia del género con más de 3 millones de copias vendidas.

De acuerdo con la empresa discográfica, "Siembra" surgió en un momento que la salsa estaba en decadencia, pues los cantantes intentaban ingresar al mercado de moda, liderada por aquel entonces por el género disco. Aunque al principio, el disco no contaba con la aprobación de la disquera por lo extendido de sus canciones y especialmente por sus letras cargadas de protesta social, pronto se convirtió en un éxito mundial llegando a convertirse en un clásico de la salsa que estableció estándares del más alto nivel para toda la música afrocaribeña.

La producción contiene los renombrados temas Pedro Navaja, Plástico, Buscando Guayaba y Siembra, parte de lo que posteriormente sería denominada como “salsa intelectual”.

'Canciones muy larga, mala idea'

Siembra era un disco peculiar tal y como señala Luisa Salomón en una nota publicada en Prodavinci. Fue el segundo proyecto conjunto de la alianza que conformaron Willie Colón y Rubén Blades, entonces de 27 y 29 años respectivamente. El acetato contenía siete canciones, todas superaban los dos minutos y medio, promedio que solían dar en las estaciones radiales. Pero en este disco las canciones sobrepasaban los cinco minutos, el doble de lo establecido, algo que solo se veía en los "solos" de jazz. Las letras hablaban de realidades, no de fiesta: el matón de esquina, la chica plástica de falso reír, la deidad pagana de culto venezolano.

Era una apuesta arriesgada que no contaba con la aprobación de su disquera: la todopoderosa Fania Records de Jerry Masucci y Johnny Pacheco. De hecho, cuando Blades y Colón presentaron el proyecto de Siembra, Masucci intentó convencerlos de no grabar. “Esas canciones son unos periódicos”, les dijo. Eran largas, políticas, con demasiada letra. Seguían la línea de contenidos sociales que habían estrenado con “Pablo Pueblo” en su primer disco juntos, ¡Metiendo Mano!

No era un buen momento para inventar en Fania. Después de un éxito rotundo en la primera mitad de la década de 1970, el boom salsero comenzaba a declinar y así se reflejaba en las ventas. El discomusic ganaba terreno en la comunidad latina de Nueva York. Sin embargo, pese a la oposción de Masucci, Rubén y Willie lograron convencer a Pacheco y grabaron el disco en Nueva York.

Después de cuatro décadas, las canciones de Siembra siguen siendo obligatorias en sus presentaciones. Lo reconoció el mismo Blades: “Pedro Navaja, por ejemplo, no toco esa canción y me entran a pedradas. Aparte el mismo Pedro, también, de noche se me aparece. Es capaz [que me dice] ‘¿por qué no me cantaste hoy?’. Plástico… Son canciones que uno tiene que cantar. Forman parte de la memoria de todos”.