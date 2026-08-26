Rubén Rada, leyenda de la música uruguaya, muere a los 83 años

Lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió Premio Grammy a la Excelencia Musical.

Montevideo, Uruguay/El popular músico y compositor uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía, anunció la familia del artista que fusionó el candombe con el rock y el jazz.

El "Negro Rada" traspasó la industria de la música para convertirse en un ícono de la cultura del Río de la Plata y referente de la comunidad afro de su país.

Lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió Premio Grammy a la Excelencia Musical.

"Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", señala el anuncio firmado por la "Familia Rada" y difundido en redes sociales.

El versátil percusionista, compositor y actor inició como músico profesional con el grupo El Kinto.

Luego redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba elementos del rock and roll, música latina y candombe.

En 2025 lanzó su último álbum de estudio, Garmurgatrónica.

"Loco de amor", grabada junto al grupo español Ketama en 1998, y "Muriendo de Plena", en el 2000, fueron sus grandes éxitos en el mercado de la música latina.

De origen humilde, se preciaba de su larga trayectoria que empezó en bares y barcos "por todo el mundo", según contó en una entrevista con la AFP en 2011.

También he "cantado, mal, en inglés, mal en portugués, con muchos músicos, creado fusiones... he hecho de todo".